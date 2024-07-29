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Altın, borsa, dolar… İslam Memiş ‘bu haftayı ikiye ayıracağız’ dedi: Çarşamba gününe dikkat, Fed faiz kararı açıklanıyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.07.2024 07:23
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Piyasalarda yeni haftanın ilk günü yatırımcılar altın, dolar ve borsada yön merak ediliyor. Haftanın en önemli gündem maddesi ise ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararı olacak. Peki altın fiyatları ne olur? Dolar, borsa nasıl tepki verir? Piyasa Uzmanı İslam Memiş tek tek yorumladı. Haftayı Çarşamba’dan önce Çarşamba’dan sonra diye ikiye ayıran uzman isim kritik rakamları da paylaştı. İşte piyasadaki son dakika gelişmeleri ile haberin detayları…

Altın, borsa, dolar… İslam Memiş ‘bu haftayı ikiye ayıracağız’ dedi: Çarşamba gününe dikkat, Fed faiz kararı açıklanıyor

Altın fiyatları, döviz kurları ve borsa için kritik bir haftaya adım atılıyor. Bu hafta Fed faiz kararını açıklayacak.

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Cuma günü yayınlanan bir rapora göre, ABD'de enflasyon yavaşlıyor ancak bu, Fed'in gelecek hafta faiz oranlarını düşürmeye başlamasına yetecek kadar değil. The Conference Board baş ekonomisti Dana Peterson, "Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi Haziran 2024'te yavaşlamaya devam etti ve bu durum Fed'i enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediği yönündeki güvene yaklaştırdı" diye yazdı. "Önemlisi, yıllık enflasyona büyük katkıda bulunan barınma maliyetleri yavaşlamaya devam ediyor. Ancak, temel hizmet fiyatları sabit kalıyor ve ilerleme yavaşlıyor" diye ekledi.

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FED FAİZDE SÜRPRİZ YAPABİLİR

Fed yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Mart 2022’den beri 11 kez faiz artırımına giderken, faizler 2001’den beri en yüksek seviyeye çıktı. Bu kapsamda Haziran ayı toplantısında da faizleri sabit bırakın bankanın sürpriz bir adımla 10 baz puan faiz artırabileceği ifade ediliyor.

Ancak ING analistlerinin tahminine göre banka bu ayı da pas geçecek. Analistler konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, Eylül ayında faiz indirimi için en net ipucu geleceğini kaydettiler.

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre Fed faiz kararı toplantısı 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

PİYASALARDA GERGİN BEKLEYİŞ

Peki kritik haftada piyasaları ne bekliyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TV100’deki yazısında dikkat çeken detayları paylaştı. “Küresel piyasalar için bu hafta önemli.

Salı günü Avrupa Bölgesi enflasyon verisi. Çarşamba günü Fed faiz kararını açıklayacak. Ondan sebep bu haftaya ikiye ayıracağız. Çarşamba öncesi - Çarşamba sonrası” diyen uzman isim, “Fed’in faiz kararı sonrası küresel piyasalar da yeni bir fiyatlama olacak. Yatırımcı Çarşamba gününe kadar karar vermeli. Para piyasalarında bu hafta için takip edeceğim bant aralıkları şöyle” ifadelerini kullanarak şu değerlendirmelerde bulundu:

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BIST 100 ENDEKSİ

“10 bin 891 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. Takip ettiğim bant aralığı yine aynı. 10 bin 750-11 bin 500 puan aralığı. 10 bin 800 puan altı alım fırsatı olarak görüyorum.

DOLAR-EURO

Dolar/TL kuru 32,94 lira, Avro/TL kuru 35,76 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yatay ancak EUR/USD paritesi daha hareketli olacaktır. EUR/USD paritesinde bu hafta 1,08-1,09 aralığını takip edeceğim.

PİYASA DOLAR

ONS ALTIN

2 bin 387 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 2 bin 360-2 bin 455 dolar aralığını takip edeceğim. Kısa vadede bu bant aralığında oyalanmasını bekliyorum.

GRAM ALTIN

Gram altın yatırımcısı, ons altını takip etmeli. Ons altın nereye, gram altın oraya. Gram altın da 2 bin 520-2 bin 620 lira aralığında oyalanmasını bekliyorum.

ALTIN

ONS GÜMÜŞ

27,92 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 27,90-29,30 dolar aralığında hareket etmesini bekliyorum. Gümüşün bugün güzel fırsat sunduğunu söyleyebilirim. Çünkü altın/gümüş rasyosu (xau/xag) 84,81 seviyesinde. Yani, gümüş altına kıyasla ucuz kaldı. Altın ile gümüş, dolar ile gümüş, TL ile gümüş almak isteyenlerin haftası. Altın mı, gümüş mü? Cevabım gümüş.

Toparlayacak olursam Çarşamba gününe kadar dolar karşısındaki varlıklar ucuz olur.”

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Anahtar Kelimeler:
Altın borsa dolar
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