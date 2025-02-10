Altın, borsa, döviz, faiz, gümüş, konut... Mert Başaran tek tek açıkladı! 14 Şubat'ı işaret edip "Bu hataya düşmeyin" diye uyardı

MYNET ÖZEL | Piyasalar yeni bir belirsizliklerle dolu haftaya başlarken, özellikle altın fiyatlarındaki son zamanlardaki ciddi yükseliş yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24'e yükseltmesiyle faiz indirimi beklentilerinde bir soru işareti oluşurken; borsadaki yatırımcının ise aylardır adeta yüzü gülmüyor.

Herkes paranın yönünün ne tarafa doğru olacağını öğrenmeye çalışırken, küçük yatırımcı ise ne yapması gerektiğini merak ediyor.

Merkez Bankası'nın olası faiz indirimlerine devam etmesi halinde paranın hangi yatırım aracına yöneleceği bilinmezken; belirsizliklerle dolu bu süreçte özellikle özellikle küçük yatırımcının ne yapması gerektiğini Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran'a sorduk.

Altın, gümüş fiyatları, dolar kuru, borsadaki beklentiler, enflasyon, olası faiz indirimi ve konut yatırımıyla ilgili Mynet'ten Devrim Karadağ'ın sorularını yanıtlayan Mert Başaran, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Altın fiyatlarının son 1 yılda yüzde 66 gibi bir kazanç getirisi olduğuna dikkat çeken Başaran, "Altın fiyatlarında özellikle ons bazında son bir yılda ciddi bir yükseliş yaşandı. Son günlerde de bu yükseliş sürdü ve devam ediyor." dedi.

"DİKKAT ETMEKTE FAYDA VAR"

Altındaki özellikle ons bazlı yükselişle, tarihi rekorlarını kırdığının altını çizen Başaran "Ancak bu yükselişlerde yatırımcıların da dikkat etmesi gerekiyor. Bir düzeltme tabi ki olabilir ancak uzun vadede altındaki yükseliş, özellikle bu belirsiz ortamda devam edebilir. Uzun vadeli düşünen yatırımcı için çok fark eden bir şey olmaz ancak kısa vadeli düşünenler dikkat etmeli." diyerek yatırımcıları uyardı.

"GÜMÜŞ İÇİN BİR POTANSİYEL SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Gümüş içinse dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Başaran, "Gümüş ise altına kıyasla düşük kaldı, geride kaldı. Altınla gümüş birbirini genelde takip eder. Biri geç biri erken gider ama benzer bir grafik oluştururlar. Bu noktada güçmüş için de bir potansiyel söz konusu olabilir." ifadelerini kulandı.

"ENFLASYON TAHMİNİNİN YÜKSELMESİ, GÜVENSİZLİK ALGISI YARATABİLİR"

Merkez Bankası, 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 21'den 24'e yükseltmesinin piyasadaki güvensizlik algısını artırabileceğini dikkat çeken Başaran, "Öncelikle zaten çok fazla tahminlerde bulunuyoruz. Bu kadar çok tahmin etmek zorunda değiliz. Sonra enflasyon tahminin de bulundukça ve bu hedefler ve tahminler tutmayınca da zor durumda kalınabiliniyor. Bu durumda algıda, piyasada, yatırımcıda bir güvensizlik oluşuyor." diye konuşan Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mart ayında yine bir kritik toplantı var bu toplantıda nasıl bir karar alınacağını göreceğiz. Ancak Ocak ayı enflasyon oranının da beklenenden yüksek geldiğini düşünürsek, faiz indirimi beklentileri de soru işaretine dönüşmüş olabilir."

YIL SONU DOLAR KURU TAHMİNİ

"Yıl sonu dolar kuru için tahmininiz nedir?" sorusuna yanıt veren Başaran; 2025 yılı dolar kuruyla ilgili bir tahminde bulunmanın doğru olmayacağını belirtirken; şunları söyledi;

"Sonuçta burada para politikasıyla ilgili uygulanmaya çalıştığı bir yöntem, plan var. Ama evet, dolar kuru oldukça düşük kaldı. Ancak döviz borcu olanların da kendi adlarına borçlarını kapatmaları gerekiyor. Bu çok sürdürülebilir bir kur değil bence. Ne kadar daha durur bilmiyoruz ama tüm bu artışlar döviz kurunun da artması gerektiğini gösteriyor. Çok uzun süre bu seviyelerde kalmayabilir. Faizde düşerse dövizde dolayısıyla bir hareketlenme olabilir onun için dikkatli olunması da faydalı olacaktır."

"BORSA BÖYLE BİR YER"

Borsa ile ilgili ise yatırımcının uzun süredir mutsuz olduğuna dikkat çeken Başaran "Borsa yatırımcısı uzun zamandır mutsuz ancak borsa böyle bir yer. Sürekli yükselen bir yer değil, inişler çıkışlar hep olacak. Şu an için birçok şirketin fiyatı çok düşük kaldı. Borsada hiç batmayacak kadar büyük şirketleri böyle zamanlarda toplamak için bir fırsat olabilir. Borsada da ben önümüzdeki dönemde bir hareketlenme olabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

KONUT FİYATLARI ARTAR MI?

Ev yatırımıyla ilgili özellikle küçük yatırımcı için olukça önemli ifadeler kullanan Başaran "Ev fiyatlarıyla ilgili sürekli bir 'balon' söylentisi vardı hala da var. Ancak ben küçük yatırımcının özellikle ilk evi olacaklar için her zaman fırsatını bulduğu an almaları gerektiğini savunuyorum. Merkez Bankası, faizleri indirmeye devam ederse özellikle ikinci 6 aylık dönemde konut satışlarında daha da bir artış olabilir. Bankalardaki konut kredilerindeki faizler de düştüğü takdirde, faizdeki paranın bir kısmının konuta geleceğini düşünüyorum. Konut kredisi faizleri düştükçe ev fiyatlarında da belli bir artış yaşanması da muhtemel." ifadelerini kullandı.

14 ŞUBAT İÇİN AÇIK AÇIK UYARDI

Son olarak yakalaşan 14 Şubat Sevgililer Günü'ne dikkat çeken Başaran, özellikle kredi kartıyla alışveriş yapanları uyardı.

Başaran, şunları söyledi;

"Şimdi önümüzdeki dönem için 14 Şubat yaklaşıyor. Efsane cuma kampanyalarında, yıl sonu indirimlerinde, yılbaşı kampanyalarında kredi kartını borçlarla patlatamayanlar için yeni bir fırsat geliyor, alışveriş çılgınlığına kapılmak için. Tabi ki bu bir fırsat değil tam tersine dikkat edilmesi gereken bir tuzak. Bu özel günler kapitalizmin bizler için hazırladığı oyunlardan biri sadece. Bu tuzağa düşülmemeli, özellikle kredi kartıyla alışverişlerde bu dönemde ayrı bir dikkat edilmeli."