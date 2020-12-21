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'Altın'da mutasyon etkisi! İşte çeyreğin yeni fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.12.2020 11:17 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 471,3 liradan işlem görüyor. Analistler, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

'Altın'da mutasyon etkisi! İşte çeyreğin yeni fiyatı

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 461,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 471,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.145 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 1.902 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.876 doların destek, 1.923 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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