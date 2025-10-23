Altın, dolar, euro, borsa... Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Piyasalar uzun süredir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını bekliyordu. Özellikle piyasalarda TCMB'nin faiz indirimine gideceğine dair beklentiler vardı. Saat 14.00'te Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası indirime giderek faizi 100 baz puan düşürdü. Böylelikle politika faizi yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e inmiş oldu. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasaların ilk tepkisi ne oldu? İşte detaylar...

ALTINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 531 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 5 bin 573 lira seviyesinde bulunuyordu.

Gram altın saat 11.24 itibarıyla 5553 TL seviyesinde fiyatlanıyordu. Gram altın son olarak saat 13.40 itibarıyla 5557 TL seviyesinde seyrediyordu.

Son olarak faiz kararının ardından saat 14.04 itibarıyla gram altın fiyatı 5559 TL seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 41,9754'ten tamamlamıştı. Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 41,9840 seviyesinden işlem görüyordu. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,6 yükselişle 48,8080, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 56,1690 seviyesinde bulunuyordu. Dolar saat 12.34 itibarıyla 41,98 seviyelerinde seyrediyordu. Euro ise saat 12.34 itibarıyla 48,81 seviyelerinde fiyatlanıyordu. Dolar saat 13.50 itibarıyla ise 41,98 seviyelerinde, Euro ise saat 13.51 itibarıyla 48,78 seviyelerinde seyrediyordu.

Son olarak faiz kararının ardından saat 14.16 itibarıyla dolar 41,98 TL seviyesinde, Euro 48,76 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

BORSADA SON DURUM

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 10.551,34 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,25 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.584,59 puana çıkmıştı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,36 puan ve yüzde 0,54 artışla 10.608,70 puana yükseldi. Bist 100 endeksi saat 13.56 itibarıyla 10.617,39 seviyelerinde seyrediyordu.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında ise saat 14.18 itibarıyla BIST 100 endeksi 10.640,62 seviyesinde seyrediyor.