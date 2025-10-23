FİNANS

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar nefesini tutmuştu, politika faizi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların heyecanla beklediği faiz kararını açıkladı. TÜİK'in Eylül enflasyonunu açıklamasının ardından gözler TCMB'nin Para Politikası Kurulu'na çevrilmişti. Yapılan anketlerde Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz indirimi bekleniyordu. Peki Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanan PPK'da politika faizi için ne karar verildi? Piyasaların heyecanla beklediği karar metni ne söylüyor? İşte 23 Ekim 2025 politika faizi ve PPK karar metni...

Ezgi Sivritepe

Faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası politika faiz kararını duyurdu, piyasaların nefesini tutup beklediği karar saatin 14.00'ı göstermesi ile belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül enflasyonunu beklentilerin üstünde yüzde 3,23 olarak açıklamıştı. Merkez Bankası tarafından her ay düzenlenen Piyasa Katılımcılar Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi psikolojik eşik olan yüzde 30'u aşmıştı.

ENFLASYON VE ARA HEDEF VURGUSU

Politika faizi kararı öncesi yapılan anketlerin ve açıklanan verilerin ışığında Merkez Bankası'nın faiz kararı için beklentiler de şekillenmişti. Merkez Bankası, önceki toplantısının karar metninde, "Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

ANKETLER YAPILDI

AA Finans, Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili 22 ekonomist ile anket gerçekleştirmişti. Beklenti anketinde politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.
Yabancı bankalardan Barclays, HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan ve Deutsche Bank 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini açıklamıştı.

KARAHAN NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde ise Fatih Karahan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştı. Karahan, enflasyon görünümündeki sapmalar için doğru tespitler yaparak doğru politikalarla tepki vermek istediklerini kaydetmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Eylül ayında TCMB politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çekmişti. Saatin 14.00'ı göstermesi ile Merkez Bankası politika faiz kararını açıkladı. Buna göre Ekim ayında Merkez Bankası, faiz kararını 39,5 olarak belirledi.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.

KARAR METNİNDE NE SÖYLENDİ?

Özet karar metninde ise şu ifadeler yer aldı:

Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükselmiştir. Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
