Altın, dolar, euro, borsa... Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Kritik Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Piyasalar uzun süredir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını bekliyordu. Özellikle piyasalarda TCMB'nin faiz indirimine gideceğine dair beklentiler vardı. Saat 14.00'te Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası indirime giderek faizi 250 baz puan düşürdü. Böylelikle politika faizi yüzde 43'ten yüzde 40,5'e inmiş oldu. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasaların ilk tepkisi ne oldu? İşte detaylar...

ALTINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 4 bin 830 liradan tamamlamıştı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 824 lira seviyesinde bulunuyordu.

Gram altın saat 12.53 itibarıyla 4808 TL seviyesinde fiyatlanıyordu. Son olarak faiz kararının ardından saat 14.08 itibarıyla gram altın fiyatı 4807 TL seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,2720'den tamamlamıştı. Dolar/TL, bugün saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2930 seviyesinden işlem görüyordu. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 48,4050'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 55,9780'den satılıyordu.

Dolar saat 13.09 itibarıyla ise 41,29 seviyelerinde seyrediyordu. Euro ise saat 13.10 itibarıyla 48,38 seviyelerinde fiyatlanıyordu.

Son olarak faiz kararının ardından saat 14.20 itibarıyla dolar 41,29 seviyesinde, Euro 48,39 seviyesinde fiyatlanıyor.

BORSADA SON DURUM

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kazanarak 10.586,32 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,99 puan ve yüzde 0,12 azalışla 10.573,34 puana inmişti.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,52 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.619,85 puana yükselmişti.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında ise saat 14.21 itibarıyla BIST 100 endeksi 10.639,87 seviyesinde seyrediyor.