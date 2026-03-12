Altın, dolar, euro, borsa: TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Piyasalar Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını merakla bekliyordu. Yılın ikinci faiz kararı belli oldu. Saat 14.00'te Merkez Bankası herkesin beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizinde değişiklik yapmadı, yüzde 37'de sabit tuttu. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasalarda son durum ne? İşte detaylar...

ALTINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7 bin 336 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7 bin 312 lira seviyesinde bulunuyordu.

Gram altın saat 12.19 itibarıyla 7.343 TL seviyesinde, saat 13.53 itibarıyla 7.345 TL seviyesinde seyrediyordu.

Faiz kararının ardından gram altın saat 14.03 itibarıyla 7.348 TL seviyesinde.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,0830'dan tamamlamıştı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,1150'den işlem görüyordu. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,0660'tan, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 59,1360'tan satılıyordu.

Saat 11.35 itibarıyla dolar 44,11 TL, euro 51,12 TL seviyesinde seyrediyordu. Saat 13.56 itibarıyla ise dolar 44,11 TL, euro 51,11 TL seviyesinde seyrediyordu.

Faiz kararının ardından saat 14.07 itibarıyla dolar 44,11 TL, euro 51,12 TL seviyesinde.

BORSADA SON DURUM

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazanarak 13.200,38 puandan tamamlamıştı. Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 azalışla 13.161,73 puandan başlamıştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 değer kazanarak 13.291,27 puana çıktı.

BIST 100 saat 13.57 itibarıyla 13.281 seviyesindeydi.

Faiz kararının ardından BIST 100 saat 14.08 itibarıyla 13.319 seviyesinde.