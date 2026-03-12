FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Altın, dolar, euro, borsa: TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Piyasaların merakla beklediği yılın ikinci faiz kararı belli oldu. Piyasalarda faizin sabit tutulmasına yönelik beklenti oluşurken Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bıraktı. Peki, TCMB'nin faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ne? İşte piyasaların kilitlendiği kararın ardından altın, borsa, dolar, euroda güncel rakamlarla piyasalarda son durum...

Altın, dolar, euro, borsa: TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum
Hande Dağ

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Piyasalar Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını merakla bekliyordu. Yılın ikinci faiz kararı belli oldu. Saat 14.00'te Merkez Bankası herkesin beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizinde değişiklik yapmadı, yüzde 37'de sabit tuttu. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasalarda son durum ne? İşte detaylar...

Altın, dolar, euro, borsa: TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum 1

ALTINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7 bin 336 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7 bin 312 lira seviyesinde bulunuyordu.

Altın, dolar, euro, borsa: TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum 2

Gram altın saat 12.19 itibarıyla 7.343 TL seviyesinde, saat 13.53 itibarıyla 7.345 TL seviyesinde seyrediyordu.

Faiz kararının ardından gram altın saat 14.03 itibarıyla 7.348 TL seviyesinde.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın, dolar, euro, borsa: TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum 3

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.347,94
7.348,75
% 0.16
14:06
Ons Altın / TL
228.347,75
228.454,47
% 0.1
14:21
Ons Altın / USD
5.177,12
5.177,72
% 0.02
14:21
Çeyrek Altın
11.756,70
12.015,20
% 0.16
14:06
Yarım Altın
23.439,92
24.030,40
% 0.16
14:06
Ziynet Altın
47.026,79
47.913,82
% 0.16
14:06
Cumhuriyet Altını
49.026,00
49.763,00
% -0.04
13:27

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,0830'dan tamamlamıştı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,1150'den işlem görüyordu. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,0660'tan, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 59,1360'tan satılıyordu.

Altın, dolar, euro, borsa: TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum 4

Saat 11.35 itibarıyla dolar 44,11 TL, euro 51,12 TL seviyesinde seyrediyordu. Saat 13.56 itibarıyla ise dolar 44,11 TL, euro 51,11 TL seviyesinde seyrediyordu.

Faiz kararının ardından saat 14.07 itibarıyla dolar 44,11 TL, euro 51,12 TL seviyesinde.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,11
44,12
% 0.07
14:21
Euro
51,13
51,14
% 0.19
14:21
İngiliz Sterlini
59,24
59,26
% 0.13
14:21
Avustralya Doları
31,48
31,50
% -0.11
14:21
İsviçre Frangı
56,48
56,52
% 0.03
14:21
Rus Rublesi
0,55
0,56
% -0.02
14:20
Çin Yuanı
6,42
6,43
% 0.21
14:21
İsveç Kronu
4,76
4,76
% -0.29
14:21

BORSADA SON DURUM

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazanarak 13.200,38 puandan tamamlamıştı. Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 azalışla 13.161,73 puandan başlamıştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 değer kazanarak 13.291,27 puana çıktı.

Altın, dolar, euro, borsa: TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum 5

BIST 100 saat 13.57 itibarıyla 13.281 seviyesindeydi.

Faiz kararının ardından BIST 100 saat 14.08 itibarıyla 13.319 seviyesinde.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
258
7.039.878.075,25
% 3.91
13:54
THYAO
295
6.057.387.935,75
% 0.08
13:54
ASTOR
200.3
5.930.614.849,30
% 3.78
13:54
ASELS
335
4.104.081.644,25
% -0.22
13:54
AKBNK
76.75
3.631.510.825,60
% -1.03
13:54

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Tatil hareketliliği başladı: Otobüs bileti satışları arttıTatil hareketliliği başladı: Otobüs bileti satışları arttı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın Borsa İstanbul Euro Altın TCMB borsa dolar Merkez Bankası Merkez Bankası faiz kararı TCMB faiz kararı bist 100 merkez bankası faiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

İsrail bu defa Lübnan'ı hedef aldı: Karadan işgal için ilerliyorlar

İsrail bu defa Lübnan'ı hedef aldı: Karadan işgal için ilerliyorlar

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp

36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.