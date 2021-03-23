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Altın düşecek mi? Altın ne zaman yükselir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.03.2021 09:32 | Son Güncelleme

21 Mart 2021'i 22 Mart 2021 gününe bağlayan gece, Asya piyasalarının açılması ile Dolar, Euro ve altındaki artış yatırımcıları heyecanlandırdı. Milyonlarca kişi tarafından merak edilen altın fiyatları, gün içerisinde geriledi. Gün içerisinde böyle dengesiz hareket eden altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde ne olacağı çok merak ediliyor. Altın düşecek mi? Altın ne zaman yükselir? İşte altın yorumları...

Yeni haftaya yükseliş ile başlayan altın fiyatlarının seyri ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyardı ve altın konusunda tüyolar verdi.

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan ani ve büyük çaplı yükseliş sonrasında hem büyük ölçekteki yatırımcılar hem küçük ölçekteki yatırımcılar fiyatların nasıl seyredeceğini merak etmeye başladı.
Yatırımcıların alternatif ve güvenli yatırımları tercih etmesi sebebiyle küresel ve serbest piyasalarda altının ons fiyatı, 1.730 -1.740 dolar arasında yatay şekilde hareket etmeye başladı.

"BATMAYIN KURTULAMAZSINIZ"

"BATMAYIN KURTULAMAZSINIZ"
Twitter hesabından altın piyasası hakkında açıklama yapan İslam Memiş, son derece açık konuştu. İslam Memiş, piyasanın durumunu anlatırken "Emeğiniz ile kumar oynamayın. Kapılmayın, kaptırmayın. Süreç, zenginleştiren süreç değil. Batıran bir süreç. Batmayın, kurtulamazsınız" sözlerini kullandı.
İslam Memiş, açıklamasına devam ederken 1960-1970-1980 darbeleri öncesi dönemde yaşananları hatırlattı ve "Ekonomik kriz, toplumsal kaos ve siyasi istikrarın bozulması için startın verildiğini düşünüyorum" dedi.

"BU HAFTA ALTINA DOKUNMAYIN"

"BU HAFTA ALTINA DOKUNMAYIN"
İslam Memiş'e göre, bu hafta varılıkları koruma haftası. Kumar oynama haftası değil. Kumar oynayan kişi, masada bu sefer bütün yatırımını kaybeder. Bu hafta, piyasaların sakinleşmesini beklemek, sırtımızı yaslayıp derin bir nefes almak gerek. Şu an para kazanma vakti değil. Bu hafta asıl marifet, elinizdekini kaybetmemektir.

ALTIN GERİLER Mİ?

ALTIN GERİLER Mİ?
Özellikle gram altın, tekrar 428 - 420 bandına gerileyebilir ancak belirsizlik sürecek, kısa vadede altın satmak ve almak hata olacaktır sözlerini kullanan İslam Memiş, altına bir süre zaman vermek gerektiğini söyledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış : 438,63 Türk Lirası Satış : 438,70 Türk Lirası

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış : 696 Türk Lirası Satış : 727 Türk Lirası

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış : 1.388,00 Satış : 1.450,00

REŞAT ALTIN NE KADAR?

REŞAT ALTIN NE KADAR?
Alış : 2.807,47 Türk Lirası Satış : 2.925,95 Türk Lirası

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış : 2.775.00 Türk Lirası Satış : 2.893,00 Türk Lirası

ALTIN (ONS) NE KADAR?

ALTIN (ONS) NE KADAR?
Alış : 1.737,78 Türk Lirası Satış : 1.738,11 Türk Lirası
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