Altın düşer mi? Altın ne zaman yükselir?

Altın fiyatları 460 TL'yi gösterirken, vatandaş altında durum değişir mi sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

16 Nisan Cuma günü altın fiyatları günü 50 günlük ortalamasının üzerinde kapatmıştı. ABD on yıllık tahvil faizlerinin aşağıya çekilmesi ise ons altını destekledi.

Ons altında tepkinin güçlenmesiyle beraber analistler yükseliş beklentisinin de sürdüğünü ifade etti.

Tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksiyle birlikte dip yapan ons altın, son 2 haftadır yükselişe başladı. Bu da altın tarafında satış baskısını artırmaya başladı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Gram altın 18 Nisan Pazar günü 460,35 TL alış fiyatına sahipken, 460,49 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.