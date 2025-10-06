Altın fırtınası: Belirsizlik ortamında rekor yükseliş!

ABD'deki Hükümet Kapanması ve Ertelenen Veriler Altını Güçlendiriyor

Altın piyasası, 5 Ekim 2025 Pazar gününü hareketli geçirdi. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle önemli bir yükseliş kaydetti. Özellikle ABD'deki federal hükümetin kapanmasının uzaması ve cuma günü açıklanması beklenen istihdam verilerinin ertelenmesi, yatırımcıları altına yönlendiren temel faktörler oldu. Bigpara verilerine göre, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatları gün içinde dalgalanmalar gösterse de, genel trend yukarı yönlü seyretti. Yatırımcılar, geleneksel olarak güvenli liman olarak kabul edilen altına sığınarak riskten kaçınma stratejisi izliyor.

Bloomberght'nin haberine göre, altın ons başına 3.920,63 dolara kadar yükselerek 4.000 dolar sınırına dayandı. Bu rekor seviye, piyasalardaki endişenin boyutunu gözler önüne seriyor. Ertelenen istihdam verileri nedeniyle ekonomik görünüm daha da karmaşık hale gelirken, yatırımcılar ekonomik gidişata dair ipuçları elde etmek için özel sektör raporlarına yöneliyor. Bu durum, merkez bankalarının para politikası kararlarını almakta zorlanmasına neden oluyor. Faiz piyasalarında yatırımcılar, ay sonuna kadar çeyrek puanlık bir faiz indirimi beklentisini hâlâ fiyatlıyor. Bu beklenti, doların değer kaybetmesine ve altının daha cazip hale gelmesine katkıda bulunuyor. Analistler, ABD ekonomisindeki belirsizliklerin devam etmesi halinde altının önümüzdeki dönemde de yükselişini sürdürebileceğini öngörüyor.

Altın, küresel ekonomik belirsizliklerin ve siyasi risklerin arttığı bir dönemde yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ediyor. ABD'deki hükümet kapanması ve kritik verilerin ertelenmesi, altın fiyatlarını destekleyen temel faktörler olarak öne çıkıyor. Piyasaların belirsizliklere karşı hassasiyeti sürdükçe, altının önümüzdeki dönemdeki performansı yakından takip edilecek.