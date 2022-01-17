Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı! Analistten olay tahmin geldi: Mart ayından önce 1000 lira…

Şahinleşen ABD Merkez Bankası (Fed), küresel bazda neredeyse bütün varlık fiyatlarını etkiliyor. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 7 artışla beklentilere paralel gerçekleşse de son 39 yılın en yüksek artışını göstermeyi sürdürdü.

Ons altın, geçtiğimiz haftaya düşüşle başlamasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın salı günkü şahin açıklamaları sonrasında yükselişe geçmişti. Enflasyonun beklentileri aşmasıyla da yükselişini sürdüren ons altın, perşembe günü bir miktar kayıp verse de haftayı yüzde 1,1 artıda kapattı. Ons altın yeni haftanın ilk gününe ise yüzde 0,20 artışla 1920 dolar seviyesinden başladı.

Şimdi ise gözler 25 Ocak’ta gerçekleştirilecek Fed toplantısına çevrildi. Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürürken, tahvil piyasalarında Fed'in yüzde 93 ihtimalle martta en az 23 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanıyor. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da, martta başlamak üzere 2022'de 4 faiz artışı beklediğini kaydederken, Chicago Fed Başkanı Charles Evans benzer sayıda bir faiz artışı beklemesine karşın martta faiz artırmayla ilgili çekinceleri olduğunu bildirdi.

ABD EKONOMİSİNE YÖNELİK RİSKLER ARTIYOR

OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, hazine getirilerinin ne kadar yüksek seyrettiğine dikkat çekerek piyasanın, Fed’in mart ayında faiz oranlarını artırma olasılığını yüzde 90’ın üzerinde fiyatladığını belirtiyor. Analist ayrıca altın fiyatı hakkında birkaç aya göre en iyi haftasını yaşadığını belirterek, “Çırpınıyorlar. Bilançonun nereye kadar gideceğini göreceğiz. Bu, altın için daha önemli itici güçlerden biri olan getiri eğrisinin son aşamasında ne olacağını belirleyecektir. Ve son aşamada yükselmek için mücadele ediyor. Kimsenin güçlü bir şekilde ele almadığı şeylerden biri, ABD ekonomisine yönelik risklerdir. Fed politikası muhtemelen önümüzdeki bir veya iki yıl içinde eğriyi tersine çevirebilir. Bütün bu riskler büyüyor” yorumunda bulundu.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ’NDEN ALTIN FİYATLARI VE FAİZ ÖNGÖRÜSÜ

Dünya Altın Konseyi (WGC) kısa vadede altın fiyatının küresel merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmalarına reaksiyon verebileceğini, ancak bir koruma faktörü olarak altına talebin devam edeceğini bildirdi.

"Altın Görünüm 2022" raporunda faiz artırımlarının altın için ters rüzgarlar yaratabileceğini, ancak tarihe bakıldığında bu etkilerin sınırlı kalabileceğinin görüldüğünü belirtti.

Altın fiyatının 2022 yılında karşı karşıya kalabileceği iki önemli ters rüzgarı 'yüksek nominal faiz oranları' ve 'güçlü ABD doları' olarak sıralayan WGC, bu negatif faktörleri telafi edecek destekleyici faktörleri de 'yüksek ve ısrarcı enflasyon', 'jeopolitik gerilimlerle ilişkili piyasa oynaklığı', 'merkez bankaları ve mücevher gibi diğer sektörlerden güçlü talep' olarak saydı.

MERKEZ BANKASI YILIN İLK FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Öte yandan 20 Ocak tarihi de yurt içi piyasalar için kritik öneme sahip. Merkez Bankası yapacağı toplantı ile faiz kararını kamuoyuna duyuracak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti. Gözler şimdi yeni faiz kararında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistler politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

“GRAM ALTINDA GERİLEME DEVAM EDEBİLİR”

Daha çok yurt içinde yaşanan gelişmelere göre pozisyon alan gram altın ise geçen haftanın büyük bir bölümünde 800 TL civarında işlem gördükten sonra çarşamba günü doların zayıflaması ve Türk lirasının değer kazanmasıyla 780 TL’ye kadar gerilemişti. Altının gram satış fiyatı yüzde 0,28 düşüşle 794 liradan haftayı kapatmasının ardından ilk işlem gününe yüzde 0,40 yükselerek 792 liradan başladı.

TCMB’nin yılın ilk çeyreğinde küresel piyasaları takip edeceğini düşündüğünü belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Ondan sebep faiz indirimi yönünde bir karar almayacağını tahmin ediyorum. Eğer tahminim gerçekleşirse kısa vade için TL’deki pozitif ayrışma, döviz kurlarındaki ve altın ve gümüş gibi değerli madenlerin gramında gerileme devam edebilir" şeklinde değerlendirmede bulundu.

“ALTIN MART AYINI BEKLEMEDEN 1000 LİRAYA ULAŞACAK”

Araştırmacı yazar Haluk Özdil de kişisel Youtube kanalından yaptığı yeni altın tahmini için, “Altın Mart ayını beklemeyebilir” dedi.

Yüksek rakamlardan altın alanların içini rahatlatacak bir açıklama yapan Özdil, "20 Ocak'ta Merkez Bankası büyük ihtimalle stabil kalacak. Altının ons fiyatı için 1870 deniyor. Artık altının altın çağı kesin olarak başladı. Altın çok yakında 800'ü geçecek. Altın için 1000 lira tahminimi için Mart ayı demiştim. Oraya doğru gidiyor. 1000 liradan altın alanlar 'ahlar vahlar' demişti. Ama onlarını içini rahatlatacak rakamları yakın zamanda göreceğiz. Birkaç sapma ile altının onsu için Mart ya da Nisan gibi 2 bin dolarları görebiliriz.



