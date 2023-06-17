Altın fiyatları 3 ayın dibini görmüştü! Dünya Altın Konseyi rakam vererek tahminini açıkladı: ‘100 dolar düşse bile…’

ABD Merkez Bankası Fed'den gelen yeni sinyaller, ons altın üzerindeki baskıyı devam ettiriyor. Fed son olarak para politikasının sıkılaştırılmaya devam edileceğini ve yıl sonuna kadar 2 faiz artırımı olabileceğini işaret etmişti. Bir süredir yatay bir seyirde ilerleyen ons altın fiyatı bu gelişmenin ardından 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Altının ons fiyatı bugün ise 1970 dolar seviyelerinde bulunuyor.

ALTIN İÇİN 2 HAFTA UYARISI

Analistler, Fed'in Temmuz'da 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapması olasılığının yüzde 72 olarak fiyatlanmasının altın fiyatında güçlü bir toparlanmayı engellediğini belirtiyorlar. Marex'in metal analist Edward Meir, altın fiyatının gelecek 2 haftada da 1.931-2.000 dolar aralığında dalgalanmanın devam edeceğini savundu.

GRAM ALTIN FİYATI DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatı ise Dolar/TL kurundaki yükselişten destek alarak 1498 liranın üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Ancak Fed faiz kararı sonrası tarihi zirvelerden gerileyen dolar kuru ve ons altındaki düşüş altının gram fiyatını da aşağı çekti. Hafta sonu serbest piyasada altın fiyatları kırmızı bölgede yer alırken gram altın 1.486 TL seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın 2.487 TL, Cumhuriyet altını 10.095 TL ve 22 ayar bileziğin gramı 1.437 TL’den değerleniyor.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ’NDEN YENİ TAHMİN

Dünya Altın Konseyi’nden çarpıcı altın tahmini geldi. Dünya Altın Konseyi’nin Amerika kıtası baş piyasa stratejisti Joseph Cavatoni, Federal Rezerv’in sağlam bir şahin eğilimi sürdürdüğünün açık olduğunu belirtirken, bu tavrın devam etmesi halinde olacaklara ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaz aylarına dikkat çeken uzman isim, bu durumun kısa vadede altın fiyatları üzerinde dalgalanmaya yol açacağını dile getirdi.

Uzman isme göre altın fiyatlarının 1.900 doların altına düşme ihtimalini doğuracak ters rüzgarlar görmeye devam edecek. Ancak Cavatoni, fiyatlar 100 dolar düşse bile piyasanın hala sağlıklı olduğunu da sözlerine ekledi



