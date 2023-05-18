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Altın fiyatları 3 haftanın en düşük seviyesini gördü… Uzman isim ‘Daha fazlası geri döndü’ diyerek açıkladı: Cuma günü saat 18.00’e dikkat!

18.05.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları hafta başından bu yana gerilemeye devam ediyor. Ons altın 3 haftanın en düşük seviyesini görürken, gram altın fiyatı da düşüşünü sürdürdü. Seçim sonrası 'Altın fiyatları ne olacak? Düşecek mi, yüselecek mi?' sorusuna yanıt aranırken uzman isimden dikkat çeken bir yorum geldi.

Altın fiyatları 3 haftanın en düşük seviyesini gördü… Uzman isim ‘Daha fazlası geri döndü’ diyerek açıkladı: Cuma günü saat 18.00’e dikkat!

Altın fiyatları dünkü seansı kırmızıda tamamlarken, 2000 doların altında kalma durumu devam ediyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,37 gerileyerek 1.982 dolardan kapanmasının ardından şu sıralar 1.977 dolardan alıcı buluyor. 1975 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilen altının ons fiyatı, son üç haftanın en düşük seviyesini kaydetti.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,15 azalışla 1.259 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından şu sıralarda 1.256 liradan işlem görüyor. Kuyumcularda ise geçtiğimiz hafta neredeyse 1500 liraya yaklaşan gram altın fiyatı 1327 liraya kadar geri çekilmiş durumda. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.314 lira, Cumhuriyet altını da 9.512 liradan satılıyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1327 liradan alıcı ile buluşuyor.

ALTIN

ABD’DEKİ BORÇ KRİZİ VE FED PİYASALARI ETKİLİYOR

Dünya genelinde bir süredir başlıca risk unsuru konumunda olan ABD'deki borç limiti krizinin çözüleceğine ilişkin olumlu haber akışı risk iştahını güçlendirdi. Ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlik değerli metalin fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Fed'in Haziran’da 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin yüzde 28'e yükseldiğini dile getiren ekonomistler bankanın "şahin" kalmaya devam edebileceğini dile getiriyor.

Bu kapsamda haftanın en kritik günün Cuma olarak karşımıza çıktığını görebiliriz. Fed Başkanı Powell Cuma günü (19 Mayıs) saat 18.00’de konuşacak. Powell’ın açıklamalarının piyasaya az da olsa ışık tutması bekleniyor.

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ALTIN UZMANINDAN 'YASTIK ALTI' YORUMU

Hem dünyada hem de yurt içinde yaşanan gelişmeler ile vatandaşın güvenli liman olan altına yoğun talep oluşturduğunu dile getiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, seçim sonrası belirsizliğin de yatırımcıları altına yönelten bir başka unsur olarak değerlendiriyor.

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Uzman isim serbest piyasa ve ekran arasındaki makas aralığına dikkat çekerek, “Merkez Bankası’nın yılın ilk 4 ayında yaklaşık 100 ton altın sattığı biliniyor. Altın fiyatlarında geri çekilme dolar/TL’nin bir miktar düşmesinden kaynaklanıyor. Özellikle geçtiğimiz hafta Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü vatandaşın kısa vadeli kâr amaçlı, ‘Seçimin sonucu ne olacak belli değil. Döviz alayım, seçim sonrası döviz yükselecekmiş satarım’ diye düşünürken tam tersi durum ortaya çıkınca, kısa vadeli alınan dövizin satılmasıyla geri çekilme oldu. Seçim belirsizliği de bu süreçte ortadan kalktı. Bu durum kabul edilebilir gibi değildi. Makas aralığının da 2 liraya kadar çıkmış olması sürdürülebilir değildi. Normale döndü. Bu süreçte yastık altından çıkarılanın daha fazlası yeniden yastık altına girdi. Burada önemli olan piyasalarda dengenin oluşması” dedi.


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