ALTIN FİYATLARI 30 Mart 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 30 Mart 2023 Perşembe günü arama motorlarında sorgulanıyor. Güncel tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları için yapılan araştırmalar hız kazandı. İşte 30 Mart 2023 Perşembe gününün güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 30 Mart 2023 Perşembe günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.213,31 TL'den yapan gram altın bugün 1.209,38 TL alış, 1.209.54 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 8.122,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.975,00 liradan alınıyor, 8.056,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 4.076.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.999,00 liradan alınıyor, 4.043,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.038,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 30 Mart itibariyle 2.000,00 liradan alınıyor, 2.022,00 liradan satılıyor.
Tam altın 30 Mart günü 7.961,00 TL alış, 8,043,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.