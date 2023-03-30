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ALTIN FİYATLARI 30 Mart 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

30.03.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Dolar son kapanışını 19.1193 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.1136 liradan, satış fiyatı ise 19.1251 liradan işlem görüyor. Euro ise şu anda 20.7232 TL alış ve 20.7710 TL satış fiyatına sahip. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 30 Mart Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 30 Mart 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 30 Mart 2023 Perşembe günü arama motorlarında sorgulanıyor. Güncel tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları için yapılan araştırmalar hız kazandı. İşte 30 Mart 2023 Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (30 MART 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 30 Mart 2023 Perşembe günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.213,31 TL'den yapan gram altın bugün 1.209,38 TL alış, 1.209.54 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.122,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.975,00 liradan alınıyor, 8.056,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.076.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.999,00 liradan alınıyor, 4.043,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.038,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 30 Mart itibariyle 2.000,00 liradan alınıyor, 2.022,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 30 Mart günü 7.961,00 TL alış, 8,043,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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