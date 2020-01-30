Altın fiyatları 30 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

30 Ocak itibari ile altın fiyatları ne durumda? Yastık altında altınları olanlar, bankada altın hesabı olanlar, altın almayı veya altın satmayı planlayanlar çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını gibi birimlerin alış satış rakamlarını takip ediyorlar. İşte bugünkü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 30 OCAK

Çeyrek Altın fiyatı: 480,58

Gram Altın Fiyatı: 300,37

Yarım altın Fiyatı 958,16

Cumhuriyet altını fiyatı: 1.992,00

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN KAPALIÇARŞIDA ALTIN FİYATLARI KAÇTAN KAPANDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yatay seyrederek 301,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTAR VEYA DÜŞER?

Altın fiyatlarının değişimi sadece bir ekonominin yerel verileri açıklanamaz. Altın fiyatları global olarak belirlenir çünkü bütün ülkelerde işlem görmektedir. Yani altın fiyatlarını belirleyen önemli faktörlerden biri altın rezervi ve ekonomisi güçlü ülkelerdir.