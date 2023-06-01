FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları bugün de rekor kırdı: ABD tarım dışı istihdam verisi bekleniyor! ‘Yeni düşüşler gelebilir…’

Altın fiyatları bugün de rekor kırdı: ABD tarım dışı istihdam verisi bekleniyor! ‘Yeni düşüşler gelebilir…’

01.06.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi, sorusu ile yatırımcıların odağında bulunurken, ABD’de yaşanan borç krizi ve Fed’in faiz kararı belirsizliği fiyatlamayı zorlaştırıyor. Dışarıda ons altın, yurt içinde ise dolar/TL kurundan destek alarak dün rekor kıran gram altın fiyatı bugün bir kez daha zirve güncelledi. Uzmanlar, “Altın şu an için aşırı değerli, ancak uzun vadede cazip” yorumunu yaparken, şimdi ise tüm dikkatler ABD’de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Altın fiyatları bugün de rekor kırdı: ABD tarım dışı istihdam verisi bekleniyor! ‘Yeni düşüşler gelebilir…’

ABD'deki borç limiti krizine ilişkin gelişmeler ve Fed'in atacağı adımlara ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor. Borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarı dün ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanırken, tasarının pazartesiye kadar Senato'dan geçmesi gerekiyor. Tasarının bugün Demokratların kontrolündeki Senato’dan geçebileceği belirtiliyor.

Öte yandan, ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre iş gücü piyasası sıcak kalmaya devam ederken, JOLTS Açık İş Sayısı, nisanda 10 milyon 103 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Buna karşın, Fed'in "Bej Kitap" raporunda ülkede ekonomik faaliyetin nisan ayı ve mayıs başında "çok az" değişim gösterdiği, gelecekteki büyüme beklentilerinin ise biraz kötüleştiği bildirildi.

iStock-802143856

FED YETKİLİLERİ SÖZLÜ YÖNLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in yaklaşan haziran toplantısında faiz artırımına gitmemesi gerektiğini belirtti. Faiz artırımında bir toplantının atlanabileceğini düşündüğünü aktaran Harker, gelecek verilerin fikrini değiştirebileceğini kaydetti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson da Fed'in bir toplantıda faiz oranını sabit tutma kararının para politikası sıkılaşmasını sonlandırdığı anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.

AW897278_02

FED’İN FAİZ KARARI

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 38'e gerilerken, nihai faiz oranının yüzde 85 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesinde olacağı öngörülüyor.

PİYASALAR YARINA ODAKLANDI

Analistler, özellikle yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydederek, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakından takip edildiğini ifade etti.

iStock-1405107918

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Bu ayki toplantıda faiz artırımına gidileceğine yönelik fiyatlamaların gerilemesiyle altının ons fiyatı destek bularak yükseliş eğilimini üçüncü güne taşırken 1984 dolara kadar yükseldi. Şu sıralar ise 1978 dolar seviyelerinde bulunuyor. Dün 1312 TL’ye kadar yükselerek ekranlarda rekor rakamı gösteren gram altın fiyatları bugün ise 1327 liranın üzerine yükselerek zirveyi güncelledi. Daha sonra düşüşe geçen altının gram fiyatı şu sıralar ekranlarda 1310 TL, Kapalıçarşı kuyumcularda ise 1343 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 2346 TL, Cumhuriyet altını 9652 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1344 TL’den alıcı ile buluşuyor.

ALTIN

ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ TAHMİN

Pimco yöneticisi Greg Sharenow'a inatçı enflasyonun Fed'in faizde anlamlı bir indirim yapmasını zorlaştıracağı dikkate alındığında, altının şu anda pahalı göründüğünü söyledi. Altın fiyatının uzun vade için cazip göründüğünü belirten Sharenow, ancak kısa vadede yeni düşüşlerin gelebileceğini ifade etti.

iStock-1417094712

"Enflasyona endeksli devlet tahvilleri ile karşılaştırıldığında ons altın ılımlı şekilde aşırı değerli" diye konuşan Sharenow, reel tahvil getirilerinin uzun süre daha yüksek kalmalarının ve altın üzerinde baskı yaratmalarını beklediğini vurguladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası başkanlığına 3 aday!Merkez Bankası başkanlığına 3 aday!
Benzinde iki iptal bir zam! Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor Benzinde iki iptal bir zam! Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor
Altın fiyatları Kapalıçarşı’da seçim sonrası hareketlendi! Altın fiyatları Kapalıçarşı’da seçim sonrası hareketlendi!
Anahtar Kelimeler:
Altın

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiası

Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiası

Dünya'yı etkileyecek büyük tehlikeyi açıkladılar

Dünya'yı etkileyecek büyük tehlikeyi açıkladılar

BOTAŞ Haziran ayı fiyat tarifesini yayımladı!

BOTAŞ Haziran ayı fiyat tarifesini yayımladı!

Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları belli oldu!

Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları belli oldu!

Altından daha yüksek getirisi oldu! Uzman isim açıkladı: '2023 ve 2024'te daha fazla kazandıracak'

Altından daha yüksek getirisi oldu! Uzman isim açıkladı: '2023 ve 2024'te daha fazla kazandıracak'

Asgari ücret, memur ve emekli zammı... Mayıs ayı enflasyonu bekleniyor

Asgari ücret, memur ve emekli zammı... Mayıs ayı enflasyonu bekleniyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Doğum lekesi sandı! Gerçek bambaşka çıktı...

Doğum lekesi sandı! Gerçek bambaşka çıktı...

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.