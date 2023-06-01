Altın fiyatları bugün de rekor kırdı: ABD tarım dışı istihdam verisi bekleniyor! ‘Yeni düşüşler gelebilir…’

ABD'deki borç limiti krizine ilişkin gelişmeler ve Fed'in atacağı adımlara ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor. Borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarı dün ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanırken, tasarının pazartesiye kadar Senato'dan geçmesi gerekiyor. Tasarının bugün Demokratların kontrolündeki Senato’dan geçebileceği belirtiliyor.

Öte yandan, ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre iş gücü piyasası sıcak kalmaya devam ederken, JOLTS Açık İş Sayısı, nisanda 10 milyon 103 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Buna karşın, Fed'in "Bej Kitap" raporunda ülkede ekonomik faaliyetin nisan ayı ve mayıs başında "çok az" değişim gösterdiği, gelecekteki büyüme beklentilerinin ise biraz kötüleştiği bildirildi.

FED YETKİLİLERİ SÖZLÜ YÖNLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in yaklaşan haziran toplantısında faiz artırımına gitmemesi gerektiğini belirtti. Faiz artırımında bir toplantının atlanabileceğini düşündüğünü aktaran Harker, gelecek verilerin fikrini değiştirebileceğini kaydetti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson da Fed'in bir toplantıda faiz oranını sabit tutma kararının para politikası sıkılaşmasını sonlandırdığı anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.

FED’İN FAİZ KARARI

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 38'e gerilerken, nihai faiz oranının yüzde 85 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesinde olacağı öngörülüyor.

PİYASALAR YARINA ODAKLANDI

Analistler, özellikle yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydederek, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakından takip edildiğini ifade etti.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Bu ayki toplantıda faiz artırımına gidileceğine yönelik fiyatlamaların gerilemesiyle altının ons fiyatı destek bularak yükseliş eğilimini üçüncü güne taşırken 1984 dolara kadar yükseldi. Şu sıralar ise 1978 dolar seviyelerinde bulunuyor. Dün 1312 TL’ye kadar yükselerek ekranlarda rekor rakamı gösteren gram altın fiyatları bugün ise 1327 liranın üzerine yükselerek zirveyi güncelledi. Daha sonra düşüşe geçen altının gram fiyatı şu sıralar ekranlarda 1310 TL, Kapalıçarşı kuyumcularda ise 1343 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 2346 TL, Cumhuriyet altını 9652 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1344 TL’den alıcı ile buluşuyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ TAHMİN

Pimco yöneticisi Greg Sharenow'a inatçı enflasyonun Fed'in faizde anlamlı bir indirim yapmasını zorlaştıracağı dikkate alındığında, altının şu anda pahalı göründüğünü söyledi. Altın fiyatının uzun vade için cazip göründüğünü belirten Sharenow, ancak kısa vadede yeni düşüşlerin gelebileceğini ifade etti.

"Enflasyona endeksli devlet tahvilleri ile karşılaştırıldığında ons altın ılımlı şekilde aşırı değerli" diye konuşan Sharenow, reel tahvil getirilerinin uzun süre daha yüksek kalmalarının ve altın üzerinde baskı yaratmalarını beklediğini vurguladı.



