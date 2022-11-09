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ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP! 9 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

09.11.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem günü olan 9 Kasım'da hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Dün, önceki kapanışını yüzde 0,26 artışla 18,5601 TL'den yapan Dolar, 18,5496 alış, 18,5707 TL satış fiyatından işlem gördü. Önceki kapanışını 18.7033 TL'den yapan Euro ise 18,6834 TL alış, 18,7232 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki 9 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP! 9 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak edildi. Öte yandan İslam Memiş, gram altında yeni zirve için tahminini 1060 TL olarak açıkladı. Dolar karşısında tüm emtiaların değer kazanacağını ifade eden İslam Memiş, yaptığı açıklamada doların uluslararası piyasada değer kaybedeceğini ifade etti. Peki, 9 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Kasım güncel altın fiyatları...

9 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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9 Kasım Çarşamba günü altın fiyatları aşağı ve kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.020,08 TL üzerinden yapan gram altın 1.019,41 liradan alınıyor, 1.019,62 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.713,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.624,00 liradan alınıyor, 6.710,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.368,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.311,00 liradan alınıyor, 3.365,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.683,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 9 Kasım itibariyle 1.661,00 liradan alınıyor, 1.682,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 9 Kasım günü 6.629,00 TL alış, 6.715,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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