ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP! 9 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak edildi. Öte yandan İslam Memiş, gram altında yeni zirve için tahminini 1060 TL olarak açıkladı. Dolar karşısında tüm emtiaların değer kazanacağını ifade eden İslam Memiş, yaptığı açıklamada doların uluslararası piyasada değer kaybedeceğini ifade etti. Peki, 9 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Kasım güncel altın fiyatları...

9 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

9 Kasım Çarşamba günü altın fiyatları aşağı ve kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.020,08 TL üzerinden yapan gram altın 1.019,41 liradan alınıyor, 1.019,62 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.713,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.624,00 liradan alınıyor, 6.710,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.368,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.311,00 liradan alınıyor, 3.365,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.683,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 9 Kasım itibariyle 1.661,00 liradan alınıyor, 1.682,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 9 Kasım günü 6.629,00 TL alış, 6.715,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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