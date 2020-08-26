FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.08.2020 10:21 | Son Güncelleme

Son dönemde altın fiyatları ile ilgili yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar ve yatırımcılar altın alınır mı sorusuna yanıt arıyor. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan altın yorumları takip ediliyor. Son olarak Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, gramı geçen haftalara göre ortalama 25 lira düşen altınla ilgili, fiyatların düşüşünün devam edeceğini söyledi.

Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Başman, altının yatırımcısına zarar ettirmediğini söyleyerek, “Altının ons bazında bin 900 doların altına düşmesini bekliyoruz. Bazı hareketler fiyatın çok hızlı bir şekilde yukarı tırmanmasına yol açabilir. Bunun içinde küçük yatırımcılarımızın konuyu çok yakın takip etmelerini tavsiye ediyorum” uyarısında bulundu.

Gram altının fiyatı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 488 lirayı gördü. Daha sonra devletin aldığı önlemlerle altın fiyatları geçen hafta 447 liraya kadar geriledi. Ateşi düşen altın, şu anda 455 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında yaşanan dengesizlik ise sektörü olumsuz etkiledi. Korona virüs nedeniyle geçen yıla göre yüksek seyreden ve sürekli artıp düşen fiyatlardan dolayı kuyumcular iş yapamaz hale geldi.

'ALTININ ONS BAZINDA BİN 900 DOLARIN ALTINA DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ'

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının bu dönemde direkt olarak ons bazında düşüp yükselmesiyle ilişkili olduğunu belirtti. Çin ile Amerika’nın birinci faz anlaşmasında mutabık kalmalarının altını ons bazında düşürdüğünü kaydeden Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, “Bunun ne kadar devam edeceğini Amerika ile Çin’in kendi aralarında yapacağı anlaşmanın ömrü olacaktır. Bu nedenle biraz daha gerileme bekliyoruz. Hatta altının ons bazında bin 900 doların altına düşmesini bekliyoruz. Bazı hareketler fiyatın çok hızlı bir şekilde yukarı tırmanmasına yol açabilir. Bunun içinde küçük yatırımcılarımızın konuyu çok yakın takip etmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

'ONS AYNI KALIRSA ALTIN DÜŞER'

Ereğli açıklarında Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulmasının altın fiyatlarına doğrudan faydası olmayacağını kaydeden Başman, “Ancak iç piyasada bu ihracatın dövize döndürülmesi karşılığında illaki döviz sağlayacağımız için, yurt dışına enerji ithalatından ötürü döviz ödemeyeceğimiz Türk Lirası’nın değerlenmesi nedeniyle birçok şeyde olduğu gibi altında fiyatlarında da gerileme yapacaktır. Ancak bu da altında ons fiyatlarının bu şekilde kalması şartıyla olur. Eğer ons bazında altın artarsa fiyatlarda artacaktır” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor! Kayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor!
Kamuda yeni dönemKamuda yeni dönem
Gümüşün gramı ne kadar oldu?Gümüşün gramı ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Anne-babalara çocuk başına 600 TL'ye varan yardım!
Anne-babalara çocuk başına 600 TL'ye varan yardım!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kısa Çalışma Ödeneği tekrar uzatıldı!
Kısa Çalışma Ödeneği tekrar uzatıldı!
1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu ne zaman açıklanır?
1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu ne zaman açıklanır?
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ons 2600 olacak 4 ay içinde.
her hafta farklı söylemler yapıyorsunuz anlamadık ki ya ne dediğinizin farkında değilsiniz yada duruma göre bir kaç laf sallıyorsunuz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Uzmanlardan altın yorumu ve tahminleri!
Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?
Resmi Gazete’de yayımlandı: Kamuda esnek çalışmaya dönüş
Kamuda yeni dönem
Bakan Selçuk duyurdu: Giresun’da SGK prim ödeme süresini uzattık
Bakan Selçuk duyurdu: 31 Aralık'a kadar uzattık
İBB ilkokul mezunu personel alımı! KPSS şartı olmadan İBB şoför ve sayaç okuma personeli başvuru şartları! İşte İBB personel ilanı!
KPSS şartı olmadan İBB şoför ve sayaç okuma personeli alımı
Faiz indiriminin ardından konut satışları ilk 7 ayda zirve yaptı
Faiz indiriminin ardından 7 ayda zirve yaptı
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'da hisse artışı tamamlandı
41 yıllık Türk devinin yüzde 80'i satıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.