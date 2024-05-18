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Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Dev banka müşterilerine ‘B planı yapın’ mesajı yolladı: ‘Bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
18.05.2024 15:50
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Gram altın başta olmak üzere altın fiyatları yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Son dönemde özellikle ons altın fiyatı üzerinde yaşanan düşüş yurt içinde de ekranları kırmızıya döndürse de altının gram fiyatı tahminleri 3500 TL’yi gösteriyor. Ancak İsviçreli dev banka UBS müşterilerine altın fiyatlarına yönelik yolladığı mesaj ile dikkat çeken bir gelişmeye imza attı. Banka, kısa vadede düşüş yaşanabileceğini söyledi. Yatırımcılarına koruyucu stratejiler düşünmelerini tavsiye etti.

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Dev banka müşterilerine ‘B planı yapın’ mesajı yolladı: ‘Bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz…’

Jeopolitik risklere karşı bir koruma olarak altının önemi, yatırım portföylerinde çeşitlendirme ve riski azaltma imkanı sunarak bu yılki fiyat artışında önemli bir rol oynamış ve altın fiyatları rekor seviyeleri görmüştü. Geçtiğimiz hafta ise kritik ABD enflasyon ve ÜFE verilerinin ardından ons altın fiyatı 2.413,93 dolardan kapanış yaptı.

ONS ALTIN (16)

‘B PLANI BULUN’ MESAJI

Piyasalar kritik bir haftayı geride bırakırken İsviçre Bankası UBS’den altın fiyatları için yatırımcılara uyarı geldi. UBS finans analistleri müşterilerine gönderdikleri bir mesajda, yatırımcılara süregelen ekonomik istikrarsızlık nedeniyle yatırımları için koruyucu stratejiler düşünmelerini tavsiye etti. Altının genellikle belirsiz zamanlarda güvenilir bir varlık olarak görülmesine rağmen, yakın gelecekte bazı zorluklarla karşılaşabileceğine dikkat çektiler.

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ONS ALTIN İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Bu olası kısa vadeli zorluklara rağmen, UBS hala altının değerinin zaman içinde artacağını öngörüyor. Dev banka, altın fiyatının 2024 yılı sonuna kadar ons başına 2.500 Amerikan dolarına yükseleceğini öngörmeye devam ediyor. Bu olumlu tahminin, merkez bankaları ve yatırımcılardan gelen yüksek talebe dayalı olduğunun da altını çiziyorlar.

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18 MAYIS HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Kapalıçarşı’da ise gram altın fiyatı 18 Mayıs Cumartesi günü serbest piyasada 2.636 TL, çeyrek altın 4.179 TL ve Cumhuriyet altını da 17.046 TL seviyelerinde bulunuyor.

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“ALTIN FİYATLARI ZİRVEYE ÇOK UZAK DEĞİL”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ise piyasadaki beklentilere ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, geçtiğimiz ay açıklanan ABD enflasyon verisine göndermede bulunarak ons altının 2.430 seviyelerini yükseldiğini anımsattı. Ancak istihdam piyasasında beklentinin gerçekleşmediğini ve altın fiyatlarının gerilemeye başladığını belirtti. Bu gelişmeler ile gram altın fiyatının da 2400 liraya kadar gerilediğini ifade etti.

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ABD’de hafta içi açıklanan enflasyon verisinde düşüş başladığını söyleyen uzman isim, “Enflasyondaki düşüşü görünce aklımıza Fed geliyor. Bu yılın başında 4 faiz indirimi konuşuluyordu şu an 2 faiz indirimini konuşuyoruz. Önümüzde 5 Fed toplantısı kaldı, Kasım’da da Amerika seçimlerini takip edeceğiz. Büyük ihtimalle Eylül ve sonrasında 2 faiz indirimi gelebilir şeklinde bir beklenti var. Fiyatlar zirve seviye olan 2430 dolardan çok uzak değil. Daha da güçlü kalıyor. Sadece ABD enflasyon rakamları değil jeopolitik gelişmeleri de konuşuyoruz. Buranın verdiği tedirginlik de var. Altın alımında yılın en hızlı ilk çeyreği gerçekleşti” dedi.

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ŞİRİN SARI’DAN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Global merkez bankalarından faiz indirim beklentisinin yükseldiğini dile getiren Sarı, “Yükseliş eğiliminin devam etmesi daha muhtemel” şeklinde tahminde bulundu. Ons altın fiyatının normal şartlarda 2750 dolar ile 3000 dolar aralığında olması gerekdiğini belirten uzman isim, ‘Bu da iç piyasada gram altının 3500 TL ile 4000 TL’ye doğru yolculuğuna işaret ediyor” ifadelerini kullandı.


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