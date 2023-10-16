Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İslam Memiş ‘Asıl fiyatlama o zaman başlayacak’ dedi: ‘Beklentimizden önce o seviyeye gelecek…’

Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği saldırı sonrasında sekizinci günde İsrail, Filistinlilere tahliye çağrısında bulunarak kara harekatına hazırlandığını belirtti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Cuma günü televizyondan bir açıklama yaparak, "Düşmanlarımıza eşi benzeri görülmemiş bir güçle saldırıyoruz. Bunun sadece bir başlangıç olduğunun altını çiziyorum" dedi.

İsrailli bir askeri yetkili Hamas'a karşı başlattıkları savaşın nihai amacının örgütü ve askeri kapasitesini ortadan kaldırmak ve bir daha asla İsrailli sivillere ya da askerlere zarar veremeyecek hale gelmesini sağlamak olarak açıkladı. Piyasalara yansıması hafta başında oldukça olumsuz olan saldırılar sonrası piyasa fiyatlaması yeniden ABD enflasyonu, Fed’in olası hamleleri ve küresel büyüme odaklı olarak şekillenmeye başladı.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Bu gelişmelerle ons altın fiyatı yüzde 5.47 artarak geçen haftayı 1.932,86 dolardan tamamladı. Böylece altın fiyatları 27 Eylül’den bu yana ilk kez bu seviyeyi aşmış oldu. Yurt içinde Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı da 5,42 artışla 1.713 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,75 kazançla 11.508 liraya yükseldi. Çeyrek altının satış fiyatı 2.817 liraya çıktı.

Yeni haftanın ilk gününde ise ons altın 1933 dolar, gram altın 1710 TL seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın 2995 TL, Cumhuriyet altını 12.168 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1742 TL’den değerleniyor.

“ASIL FİYATLAMA O ZAMAN BAŞLAYACAK”

Şimdi ise yatırımcıların en çok ‘Altın almalı mı, satmalı mı?’ , ‘Altın düşecek mi, yükselecek mi?’ sorularının yanıtlarını merak ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tüm bunlara açıklık getirdi. “Bu seviyelerden ons üzerinden altına giriş yapanlar oldukça isabetli bir karar verir' uyarılarım vardı” diyen uzman isim, “Yani 110 dolarlık bir değer artışı gördük. Sadece 5 gün içerisinde. Tabii ki jeopolitik risk fiyatlaması tamamen başlarsa piyasalarda 2.000 dolar seviyesinin üzerinde atak gerçekleştirmesi lazım. Yani 2.050, 2.070 dolar seviyesine kadar bu yükselişleri devam ettirmesi lazım. Bu rakam şu anda kısmen fiyatlandığını bize göstermiş oluyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

İslam Memiş savaşın şiddetini arttırması halinde fiyatların daha da yukarıya gelebileceğini vurgulayarak, “Farklı ülkeler sürece dahil olduktan sonra küresel piyasalarda gerçek savaş fiyatlaması o zaman başlayacak, çarşı pazar iyice karışmış olacak. O yüzden şimdi kenarda beklemeye devam ediyorlar, risk almamak için. Tabii ki ufak ufak girişler yapıyorlar. Ancak yeterli girişler değil. Farklı ülkeler bu sürece dahil olursa 2.000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar kaçınılmaz olacaktır. Altın bulun duran yatırımcı beklemeli ve süreci yakından takip etmeli” ifadelerini kullandı.

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Gram altın fiyatları için de 1.750-1.800 TL aralığını takip edeceğini dile getiren uzman isim, “Şu an ibre yukarı. Malum biliyorsunuz. Bu yıl sonu ile alakalı gram altın TL fiyatındaki beklentim 1.800-1.880 TL aralığıydı. Eğer bu gerginlikler artarak devam ederse -ki devam edecek gibi görünüyor- 1.880 beklentimizden daha önce gerçekleşebilir. Elimizdeki altınları tekrar tutmaya devam ediyoruz” dedi.



