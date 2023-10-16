FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İslam Memiş ‘Asıl fiyatlama o zaman başlayacak’ dedi: ‘Beklentimizden önce o seviyeye gelecek…’

Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İslam Memiş ‘Asıl fiyatlama o zaman başlayacak’ dedi: ‘Beklentimizden önce o seviyeye gelecek…’

16.10.2023 07:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Doğu’da savaş fitilinin ateşlenmesi ile altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları 16 Ekim 2023 Pazartesi günü de yatırımcıların gündeminde yer alırken uzmanlardan çok kritik bir uyarı geldi. İslam Memiş, “Farklı ülkeler savaşa dahil olursa 2.000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar kaçınılmaz olacaktır. Altın bulunduran yatırımcı beklemeli ve süreci yakından takip etmeli” diyerek gram altın tahminini de açıkladı.

Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İslam Memiş ‘Asıl fiyatlama o zaman başlayacak’ dedi: ‘Beklentimizden önce o seviyeye gelecek…’

Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği saldırı sonrasında sekizinci günde İsrail, Filistinlilere tahliye çağrısında bulunarak kara harekatına hazırlandığını belirtti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Cuma günü televizyondan bir açıklama yaparak, "Düşmanlarımıza eşi benzeri görülmemiş bir güçle saldırıyoruz. Bunun sadece bir başlangıç olduğunun altını çiziyorum" dedi.

iStock-1158199311

İsrailli bir askeri yetkili Hamas'a karşı başlattıkları savaşın nihai amacının örgütü ve askeri kapasitesini ortadan kaldırmak ve bir daha asla İsrailli sivillere ya da askerlere zarar veremeyecek hale gelmesini sağlamak olarak açıkladı. Piyasalara yansıması hafta başında oldukça olumsuz olan saldırılar sonrası piyasa fiyatlaması yeniden ABD enflasyonu, Fed’in olası hamleleri ve küresel büyüme odaklı olarak şekillenmeye başladı.

GRAM ALTIN (44)

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Bu gelişmelerle ons altın fiyatı yüzde 5.47 artarak geçen haftayı 1.932,86 dolardan tamamladı. Böylece altın fiyatları 27 Eylül’den bu yana ilk kez bu seviyeyi aşmış oldu. Yurt içinde Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı da 5,42 artışla 1.713 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,75 kazançla 11.508 liraya yükseldi. Çeyrek altının satış fiyatı 2.817 liraya çıktı.

ONS ALTIN (17)

Yeni haftanın ilk gününde ise ons altın 1933 dolar, gram altın 1710 TL seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın 2995 TL, Cumhuriyet altını 12.168 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1742 TL’den değerleniyor.

ALTIN

“ASIL FİYATLAMA O ZAMAN BAŞLAYACAK”

Şimdi ise yatırımcıların en çok ‘Altın almalı mı, satmalı mı?’ , ‘Altın düşecek mi, yükselecek mi?’ sorularının yanıtlarını merak ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tüm bunlara açıklık getirdi. “Bu seviyelerden ons üzerinden altına giriş yapanlar oldukça isabetli bir karar verir' uyarılarım vardı” diyen uzman isim, “Yani 110 dolarlık bir değer artışı gördük. Sadece 5 gün içerisinde. Tabii ki jeopolitik risk fiyatlaması tamamen başlarsa piyasalarda 2.000 dolar seviyesinin üzerinde atak gerçekleştirmesi lazım. Yani 2.050, 2.070 dolar seviyesine kadar bu yükselişleri devam ettirmesi lazım. Bu rakam şu anda kısmen fiyatlandığını bize göstermiş oluyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

GRAM ALTIN (5)

İslam Memiş savaşın şiddetini arttırması halinde fiyatların daha da yukarıya gelebileceğini vurgulayarak, “Farklı ülkeler sürece dahil olduktan sonra küresel piyasalarda gerçek savaş fiyatlaması o zaman başlayacak, çarşı pazar iyice karışmış olacak. O yüzden şimdi kenarda beklemeye devam ediyorlar, risk almamak için. Tabii ki ufak ufak girişler yapıyorlar. Ancak yeterli girişler değil. Farklı ülkeler bu sürece dahil olursa 2.000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar kaçınılmaz olacaktır. Altın bulun duran yatırımcı beklemeli ve süreci yakından takip etmeli” ifadelerini kullandı.

KUYUMCU (21)

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Gram altın fiyatları için de 1.750-1.800 TL aralığını takip edeceğini dile getiren uzman isim, “Şu an ibre yukarı. Malum biliyorsunuz. Bu yıl sonu ile alakalı gram altın TL fiyatındaki beklentim 1.800-1.880 TL aralığıydı. Eğer bu gerginlikler artarak devam ederse -ki devam edecek gibi görünüyor- 1.880 beklentimizden daha önce gerçekleşebilir. Elimizdeki altınları tekrar tutmaya devam ediyoruz” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorine 2 liradan fazla zam! Litresi yeniden 40 lirayı aşacakMotorine 2 liradan fazla zam! Litresi yeniden 40 lirayı aşacak
Tarım Kredi'de yüzde 50'ye varan indirim kampanyası bugün başlıyorTarım Kredi'de yüzde 50'ye varan indirim kampanyası bugün başlıyor
İstanbul'da kiralar aldı başını gitti! 5 yılda yüzde 843 arttı: İşte kiraların en pahalı ve en ucuz olduğu ilçeler.... İstanbul'da kiralar aldı başını gitti! 5 yılda yüzde 843 arttı: İşte kiraların en pahalı ve en ucuz olduğu ilçeler....
Anahtar Kelimeler:
Altın

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü

Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.