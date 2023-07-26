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Altın fiyatları Fed faiz kararı öncesi diken üstünde! Gram altın için ‘2000 TL’ dedi: 'Trenin herhangi bir istasyonundan katılmak gerekiyor…’

26.07.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatı ve dolar/TL kuru, saat 21.00’de açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı öncesinde gergin bekleyişini sürdürüyor. Altın almalı mı, satmalı mı? Düşecek mi, yükselecek mi? soruları yatırımcıların gündemindeki sıcaklığını ise bugün de korurken, uzmanlardan yeni bir tahmin geldi. Piyasa Uzmanı Hatice kolçak gram altın fiyatı için 2.000 TL tahmini yaparken, “Tren hareket etti ve gidiyor. Trenin herhangi bir istasyonundan katılmak gerekiyor” diyerek uyarıda bulundu.

Altın fiyatları Fed faiz kararı öncesi diken üstünde! Gram altın için ‘2000 TL’ dedi: 'Trenin herhangi bir istasyonundan katılmak gerekiyor…’

Altın ve dolar için günün beklenen haberi ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek. Fed, faiz kararını açıklayacak. Bir önceki toplantısında faiz artırım sürecine ara veren Fed'in yeni kararı yakından takip edilecek. ABD’de Haziran ayında enflasyonun piyasa beklentisinin de altında bir değer alarak yıllık bazda yüzde 3 seviyesine gerilemesine karşın Fed’in TSİ 21.00’de sonuçlanacak toplantısında politika faizinde bir kez daha 25 baz puanlık artırım yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu kapsamda Başkan Jerome Powell’ın kararın ardından saat 21.30’da yapacağı basın toplantısından çıkacak açıklamalar daha da önem kazanmış durumda.

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SON FAİZ ARTTIRIMI

Ekonomistlerin çoğu bunun son faiz artırımı olacağını öngördü. Son FOMC toplantısında Fed yetkililerinin faiz için öngördükleri yüzde 5,50-5,75 tepe noktasına ulaşılacağını 106 ekonomistten sadece 19'u tahmin etti. Fed'in 2024 Mart ayına kadar en az 1 faiz indirimi yapacağını öngörenlerin oranı ise yüzde 78'den yüzde 55'e geriledi.

Ağustos ayında toplantısı bulunmayan Fed’in sonraki toplantısı ise 20 Eylül’de sonuçlanacak.

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DOLAR VE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Fed faiz kararı öncesi piyasalar da gergin bekleyişini sürdürdü. Oldukça sakin bir seyir izleyen dolar/TL kuru dün de günü anlamlı bir değişim göstermeden 27 seviyesinin altında noktaladı. Bugün ise 26,95 seviyesinden değerleniyor. Aynı dakikalarda euro/TL kuru da 29,77 seviyelerinde bulunuyor. Ons altın fiyatı ise hafta başında 1952 dolara kadar geri çekilmişti. Bu akşam açıklanacak Fed faiz kararı sarı metal açısından oldukça önemli olurken, fiyatlama şu sıralar 1963 dolar seviyesinden gerçekleşiyor. Yurt içinde gram altın fiyatı ise 1700 TL sınırında tutunmaya devam ediyor. Çeyrek altın 2.858 TL, Cumhuriyet altını 11.571 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1.657 TL’den alıcıya sunuluyor.

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GRAM ALTIN İÇİN 2000 TL TAHMİNİ

Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Yatırımcının gözü kulağı ABD’ye çevrilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak’tan önemli bir değerlendirme geldi. Gram altın tahmini yapan uzman isim tarih vererek rakam açıkladı.

“Gram altında herhangi bir aksilik söz konusu değil. Gram altın, seyrine devam ediyor” diyen Kolçak, “Kısmi bir düşüş olacağını düşünmeyin. Hatta, bu dönemleri hasretle anacağımızı söyleyebilirim. Ons altında minimal bir geri çekilme, bizim gibi orta ve uzun vade yatırımcılar için bir alım imkanı olabilir. Gram altındaki beklentim, 1725-1730 TL'yi aşmasıyla birlikte kısa vadede 1750 liralara tırmanmasıdır. Fakat orta ve uzun vadede hedefimiz 2000 TL'ye ulaşmasıdır bu yıl için. Gram altın hakkında herhangi bir sıkıntı görmemekteyim” ifadelerini kullandı.

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“TREN YOLCULUĞUNA BAŞLADI”

Altın almalı mı, satmalı mı? Sorusuna da yanıt veren uzman isim, “Gram altında pozisyonumu korumaya devam ediyorum. Mevcut altınlarımı satmayı düşünmüyorum. Almayı düşünenler ya da henüz hiç almayanlar için şunu söyleyebilirim: Tren hareket etti ve gidiyor. Trenin herhangi bir istasyonundan katılmak gerekiyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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