Altın fiyatları Fed kararı sonrası yeniden yükselişte!

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Altın, Fed’in varlık alımı azaltımına yakında başlayabileceğine işaret etmesiyle ikinci günde de değer kaybetmeye devam etti. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’deki yükselişle yatay bir seyir izledi. Yeni güne yükseliş kaydederek başlayan gram altın saat 09.05 itibarıyla 492.082 TL seviyesinde işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATI

Haftaya 1.755 dolar civarında başlayan ons altın, Evergrande’nin borç krizinin tüm finansal sisteme yayılabileceğine dair endişelerle kademeli bir şekilde yükselerek çarşamba günü 1.785 dolara kadar ulaşmıştı. Fed’in varlık alımlarının azaltılabileceğiyle ilgili mesajları sonrasında 1.764 dolara kadar gerileyen ons altın, bu haftaki kazançlarını silmeye doğru ilerliyor.

Ons altın yeni günde 1765.97 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki zıt hareketlerin birbirini dengelemesiyle Ağustos başından bu yana dar bir fiyat aralığında işlem gören gram altın, yeni haftaya 486 TL seviyesinde başlamıştı.

Gram altın, dolar/TL’deki yükselişin küresel altın fiyatlarındaki düşüşü dengelemesiyle saat 09.05 itibarıyla 492.082 TL seviyesinde işlem görüyor.



