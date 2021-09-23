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Altın fiyatları Fed kararı sonrası yeniden yükselişte!

23.09.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in varlık alımı azaltımına yakında başlayabileceğine dair mesajlarına odaklanmasıyla toplantı sonrasında hızlı bir düşüş kaydetti. Gram altın ise dolar/TL'deki yükselişin küresel altın fiyatlarındaki düşüşü dengelemesiyle yatay bir seyir izledi. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın en yüksek 492.389 TL, en düşük ise 490.198 TL seviyesini izledi. İşte Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatlarında günün ilk rakamları...

Altın fiyatları Fed kararı sonrası yeniden yükselişte!

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Altın, Fed’in varlık alımı azaltımına yakında başlayabileceğine işaret etmesiyle ikinci günde de değer kaybetmeye devam etti. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’deki yükselişle yatay bir seyir izledi. Yeni güne yükseliş kaydederek başlayan gram altın saat 09.05 itibarıyla 492.082 TL seviyesinde işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATI

Haftaya 1.755 dolar civarında başlayan ons altın, Evergrande’nin borç krizinin tüm finansal sisteme yayılabileceğine dair endişelerle kademeli bir şekilde yükselerek çarşamba günü 1.785 dolara kadar ulaşmıştı. Fed’in varlık alımlarının azaltılabileceğiyle ilgili mesajları sonrasında 1.764 dolara kadar gerileyen ons altın, bu haftaki kazançlarını silmeye doğru ilerliyor.

Ons altın yeni günde 1765.97 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki zıt hareketlerin birbirini dengelemesiyle Ağustos başından bu yana dar bir fiyat aralığında işlem gören gram altın, yeni haftaya 486 TL seviyesinde başlamıştı.
Gram altın, dolar/TL’deki yükselişin küresel altın fiyatlarındaki düşüşü dengelemesiyle saat 09.05 itibarıyla 492.082 TL seviyesinde işlem görüyor.

Son Dakika: Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı


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gram altın Fed
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