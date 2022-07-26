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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 26 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları! 26 Temmuz 2022 Salı

26.07.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 26 Temmuz Salı günü, yani haftanın ikinci günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ayrıca, düğün sezonunun gelmesi sebebiyle de birçok kişi internette araştırma yapıyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki 26 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 126 Temmuz Salı gününün güncel fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 26 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları! 26 Temmuz 2022 Salı

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 26 Temmuz Salı günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son kapanışını 17,8091 TL'den yapan dolar, 17,3153 TL alış; 17,8365 TL satış fiyatından işlem gördü. Bilindiği üzere tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 26 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

26 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 26 Temmuz Salı günü, yani haftanın ikinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 983,07'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 987,75 lira satış fiyatı 987,93 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.545,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.477,00 TL satış fiyatı 6.572,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.283,00 TL'den yapan yarım altın, 3.237,00 TL alış 3.292,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.641,00 TL seviyesinde yapmıştı. 26 Temmuz itibariyle 1.623,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.646,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.474,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.569,00 TL

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çeyrek altın yarım altın tam altın
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