ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 27 Temmuz 2022 Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 27 Temmuz güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 27 Temmuz 2022 Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 27 Temmuz güncel altın fiyatları ve detaylar haberimizde...
Altın fiyatları 27 Temmuz Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 985,98'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 986,55 lira satış fiyatı 986,69 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.541,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.472,00 TL satış fiyatı 6.544,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.282,00 TL'den yapan yarım altın, 3.228,00 TL alış 3.279,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.640,00 TL seviyesinde yapmıştı. 27 Temmuz itibariyle 1.623,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.640,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.456,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.535,00 TL
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