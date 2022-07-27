FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 27 Temmuz 2022 Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 27 Temmuz güncel altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 27 Temmuz 2022 Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 27 Temmuz güncel altın fiyatları!

27.07.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 27 Temmuz Çarşamba gününün güncel fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki 27 Temmuz 2022 Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte tam, yarım, çeyrek ve gram altın da dahil olmak üzere güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 27 Temmuz 2022 Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 27 Temmuz güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 27 Temmuz 2022 Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 27 Temmuz güncel altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

27 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 27 Temmuz Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

13394464-728xauto

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 985,98'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 986,55 lira satış fiyatı 986,69 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.541,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.472,00 TL satış fiyatı 6.544,00 TL üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.282,00 TL'den yapan yarım altın, 3.228,00 TL alış 3.279,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.640,00 TL seviyesinde yapmıştı. 27 Temmuz itibariyle 1.623,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.640,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.456,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.535,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dar gelirli vatandaşlar için düğmeye basıldıDar gelirli vatandaşlar için düğmeye basıldı
Otomobil piyasasında indirim olacak mı? Otomobil piyasasında indirim olacak mı?
Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu! Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm!

Hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm!

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

İndirimler peş peşe... Bu gece fiyatlar değişti! İşte son durum

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

"Görüntülü arayayım belki soyunur" sözlerine İrem Derici'den olay yanıt

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Fiyatı 3.5 dolar olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Fiyatı 3.5 dolar olur mu?

Ev almak isteyenlere kötü haber! Fiyatlar...

Ev almak isteyenlere kötü haber! Fiyatlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tatil pozu gündem yarattı! Ünlü ismin yorumu dikkat çekti

Tatil pozu gündem yarattı! Ünlü ismin yorumu dikkat çekti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Günde bir tane yemeniz yeterli! Kanseri defediyor

Günde bir tane yemeniz yeterli! Kanseri defediyor

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.