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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 9 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları!

09.08.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 9 Ağustos Cuma günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere altın fiyatları, dolar fiyatlarındaki yükselişle paralel olarak ilerliyor. Güncel fiyatları öğrenmek isteyen çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 9 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL! 9 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları, sabahın erken saatlerinden itibaren altın yatırımı yapan binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. Yaz aylarının düğün mevsimi olması nedeniyle en çok tercih edilen gram ve çeyrek altın oluyor. Peki 9 Ağustos tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Ağustos 2022 güncel altın kuru fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları 9 Ağustos Salı günü, yani haftanın ikinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.31,31'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.030,86 lira satış fiyatı 1.031, liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.809,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.6731,00 TL satış fiyatı 6.794,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.416.00 TL'den yapan yarım altın, 3.360,00 TL alış 3.408,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.707,00 TL seviyesinde yapmıştı. 9 Ağustos itibariyle 1.688,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.703,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.720,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.791,00 TL

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çeyrek altın yarım altın tam altın
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