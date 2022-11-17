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ALTIN FİYATLARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI! 17 Kasım 2022 tam, yarım gram, çeyrek altın ne kadar?

17.11.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 17 Kasım 2022 Perşembe 17 Kasım Perşembe gününe düşüşle başladı. Önceki kapanışı 1060 TL'den yapan gram altın bugün 1055 TL'den işlem görüyor. Ayrıca, Dolar, ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zayıflarken, Euro / USD paritesi yönünü yukarı çevirdi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Kasım 2022 Perşembe günü tam, yarım gram çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI! 17 Kasım 2022 tam, yarım gram, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 17 Kasım 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın haftanın dördüncü gününe düşüşle başladı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Kasım 2022 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

17 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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17 Kasım Perşembe günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1060 TL'den yapan gram altın bugün 1055 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.979.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.810,00 liradan alınıyor, 6.964,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.501,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.408,00 liradan alınıyor, 3.497,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.750,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Kasım itibariyle 1.700,00 liradan alınıyor, 1.743,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 17 Kasım günü 6.849,00 TL alış, 6.988,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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