Altın fiyatları için 1.650 TL tahmini! Uzman isimden yeni rekor senaryosu… (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

Geçtiğimiz yıl altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıları ‘2023’te altın fiyatları ne olur?’ sorusunun cevabını aramaya yöneltti. Ons altın fiyatları 2022’ye 1792 dolar seviyelerinden başlarken 1814 dolar seviyelerinden yılı kapattı. İç piyasada sene başında 803 TL olan gram altın ise yıl sonuna doğru tüm zamanların rekorunu kırarak 1110 TL seviyesinin de üzerine yükseldi.

GRAM ALTIN FİYATLARINA DOLAR/TL DESTEĞİ

Ons altının bir yıllık getirisinin yüzde 1,2, gram altının ise yüzde 37 olduğunun altını çizen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Altın, dolar ve TL bazında ne yazık ki enflasyona karşı yatırımcısını koruyamadı” dedi. Gram altın fiyatlarındaki yükselişin ise yüzde 36’sının Dolar/TL’deki yükselişten kaynaklandığının altını çizdi.

“ALTIN TERCİHİ ÖNE ÇIKACAK”

“Ons bazında bakacak olursak; Fed başta olmak üzere faiz artırımlarının sınırlı olacağı beklentisi var. Öte yandan dünyadaki resesyon ve stagflasyon endişesi altın tercihini öne çıkaracak gibi duruyor” ifadelerini kullanan uzman isim ons altın için yaptığı tahminde, “2022’de gündemde olup işlemeyen jeopolitik gerginliklerin 2023’te daha etkin olması altını destekleyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

GRAM ALTIN İÇİN 2023 TAHMİNİ

Önümüzdeki aydan itibaren altının 1825 dolardan sonra 1850-1900; 1950 ve hatta 2000’in üzerinde bir fiyat ulaşacağını düşünüyorum. Sene sonu rakamın ise 2350 seviyelerine gitme olasılığı var. Dolar/TL’de 20 lira geçilirse 30 TL’ye doğru hareket aralığına girilebilir. Bu senaryo gerçekleşirse gram altın 1650 liraya kadar yükselebilir” ifadeleri ile özetledi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (2 OCAK 2022 PAZARTESİ)



