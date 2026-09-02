FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İsa Karakaş beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur'da yeni dönem

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, milyonları ilgilendiren kulis bilgisini verdi. Bağ-Kur'lunun emekliliğini işaret eden Karakaş "Kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre düzenleme mutlaka yapılacak. Bağ-Kur prim eşitleme ile ilgili aktüeryal hesaplar yapıldı, maliyetler de belirlendi. Geriye sadece yasa teklifinin hazırlanıp TBMM’ye sunulma takvimi kaldı" dedi.

İsa Karakaş beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur'da yeni dönem
Hande Dağ

Bağ-Kur'lunun emekliliğinde kritik bir kulis bilgisi geldi. "Bağ-Kur’luya emeklilik müjdesi" diyerek kulislerin hareketlendiğini söyleyen uzman isim, düzenleme için tarih de verdi. İşte detaylar...

İsa Karakaş beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur da yeni dönem 1

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında esnafın emeklilikte yaşadığı soruları işaret eden SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Yıllarca kepenk açan, şafağın ilk ışıklarıyla dükkânını bereketle buluşturan küçük esnafımız için prim eşitleme adalet vakti yaklaşıyor" dedi.

Kendi adına ve hesabına çalışanların 4/1-b kapsamında yani eski adıyla Bağ-Kur'lu olduğunu belirten Karakaş isteğe bağlı prim ödeyenin de bu grupta olduğunu vurgulayıp hak ediş şartlarının ise işe başlama tarihine göre üç döneme ayrıldığını kaydetti.

İsa Karakaş beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur da yeni dönem 2

"EYT yasası çıktı. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlara yaş şartı kalktı. Lakin esnaf sevinemedi" diyen Karakaş, SSK'lı çalışanın 5.000-5.975 günle emekli olduğunu, Bağ-Kur'lu esnafın ise tam 9.000 gün prim ödemek zorunda kaldığını belirtti. Karakaş "Nitekim "Terazinin bir kefesi ağır, diğeri hafif geldi". Esnaf prime takıldı, müjdenin sevinci yarım kaldı" dedi.

Devletin sık sık borç yapılandırması yaptığını, her 2-3 yılda bir cazip fırsatlar sunulduğunu belirten Karakaş, buna karşın esnafın primini ödemekte zorlandığını kaydederek "Esnafımızın talebi netti: "Prim günümüz düşsün!"" ifadelerini kullandı.

9.000 gün prim şartının 7.200 güne ineceğine yönelik sözleri işaret eden Karakaş "Bu reform, tam 5 yıl (1.800 gün) daha az prim demekti. Lakin 1 milyona varan esnaf 3 yılı aşkın zamandan beri bu müjdenin ifasını hâlâ beklemektedir. Bu vaadin vadesi ne zaman dolacak diye soruyorlar?" dedi.

İsa Karakaş beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur da yeni dönem 3

KULİS BİLGİSİNİ VERDİ

Öte yandan hükümetin enflasyonla mücadele ettiğini ve 3 yıldan beri OVP'nin kararlılıkla uygulandığını işaret eden Karakaş "Ancak kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre düzenleme mutlaka yapılacak. Bağ-Kur prim eşitleme ile ilgili aktüeryal hesaplar yapıldı, maliyetler de belirlendi. Geriye sadece yasa teklifinin hazırlanıp TBMM’ye sunulma takvimi kaldı. Kulis bilgilerine göre beklenen düzenleme ile ilgili yasal düzenleme yapılarak önümüzdeki sene yürürlüğe girmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

İsa Karakaş beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur da yeni dönem 4

KİMLER YARARLANACAK?

Kamuoyunda büyük bir bilgi kirliliği olduğunu, her Bağ-Kur'lunun faydalanacağının zannedildiğini belirten Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Bu beklenti tamamen yanlıştır. Sınırlar nettir:

Küçük Esnaf ve Sanatkâr: Düzenlemenin yegane kazananı olacaktır. Prim şartı 7.200 güne düşecektir.
Şirket Ortakları ve Büyük İşyeri Sahipleri: Bu haktan yararlanamayacaktır. Onlar için 9.000 gün şartı devam edecektir.
Kadın Bağ-Kur'lular: Kadınlar için EYT kapsamındaki prim şartı zaten 7.200 gündür. Bu sebeple ilave bir indirim yapılmayacaktır. Ancak EYT sonrası için 9.000 gün prim şartı olduğundan bunların faydalanması söz konusu olabilecektir"

İsa Karakaş beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur da yeni dönem 5

ÖNEMLİ KRİTERİ İŞARET ETTİ

Bağ-Kur sistemindeki kritik bir ayrıntıyı da işaret eden Karakaş, "Borcu olan Bağ-Kur'lunun tüm şartları olsa bile emekli olma imkânı yoktur. Emeklilik dilekçesi verildiği an itibarıyla geçmişe dönük hiçbir prim borcunun olmaması şarttır. Şartları tutan EYT’li Bağ-Kur’luların şimdiden borçlarını kontrol edip emeklilik planlaması yapmalarında fayda vardır" dedi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Raylı sistemin yapımına resmen başlandı!Raylı sistemin yapımına resmen başlandı!
Akaryakıta yeni zam: Tabelalar sil baştanAkaryakıta yeni zam: Tabelalar sil baştan

Anahtar Kelimeler:
Esnaf Bağ-Kur emeklilik İsa Karakaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
seçimde olur önce olmaz
En Çok Okunan Haberler
İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

13 yaşındaki kız çocuğunda 26 kişi cinsel istismarda bulundu: Davada karar açıklandı

13 yaşındaki kız çocuğunda 26 kişi cinsel istismarda bulundu: Davada karar açıklandı

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! Beşiktaş'ı yenerse...

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! Beşiktaş'ı yenerse...

Taburcu olduktan sonra paylaştı! Masadaki o detaya yorum yağdı

Taburcu olduktan sonra paylaştı! Masadaki o detaya yorum yağdı

ABD İran'ı vurdu: Altın düştü, petrol fırladı

ABD İran'ı vurdu: Altın düştü, petrol fırladı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.