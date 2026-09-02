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Piyasalarda gözler bu seviyede: JPMorgan’dan sert satış uyarısı

JP Morgan Chase Private Bank Küresel Yatırım Stratejisi Başkan Grace Peters, ABD ve Avrupa Borsalarında yükseliş potansiyetlinin sürdüğünü belirtirken, kasım ayındaki ABD ara seçimleri öncesinde piyasalarda yüzde 5 ila yüzde 8 bir sağlıklı düzeltme yaşanabileceğin, öngördü.

Piyasalarda gözler bu seviyede: JPMorgan’dan sert satış uyarısı
Sariye Nur Dönmez

JP Morgan Chanese Private Bank Küresel Yatırım Stratejisi Başkanı Grace Peters, ABD ve Avrupa borsalarında yıl sonuna kadar yükseliş potansiyelinin devam ettiğini belirtti. Peters, buna karşın kasım ayında gerçekleştirilecek ABD ara seçimleri öncesinde piyasalarda yüzde 5 ila yüzde 8 arasında bir düzeltme yaşanabileceğine dikkat çekti.

Piyasalarda gözler bu seviyede: JPMorgan’dan sert satış uyarısı 1

TAHVİL FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞ ENDİŞE YARATIYOR

Küresel hisse senedi piyasalarının yakından takip ettiği 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri yüzde 4,8 seviyesine ulaştı. 30 yıllık tahvil getirilerinin ise son 19 yılın en yüksek seviyelerine çıkması yatırımcıların başlıca endişelerinden biri haline geldi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik kaygılar da tahvil faizleri üzerinde etkili oluyor. Hazine Bakanı Scott Bessent’in uzun vadeli borçlanma maliyetlerini aşağı çekmek amacıyla başlattığı geri alım hamlelerine rağmen faizlerdeki yükselişin önüne geçilmekte zorlanılıyor.

Piyasalarda gözler bu seviyede: JPMorgan’dan sert satış uyarısı 2

YÜZDE 5 SEVİYESİ İÇİN KRİTİK UYARI

Bloomberg Television’a konuşan Peters, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinde psikolojik eşik olarak görülen yüzde 5 seviyesine dikkat çekti. Bu seviyenin aşılması durumunda borsalarda ani ve sert refleksel satışların görülebileceği uyarısında bulundu.

İkinci çeyrek bilanço sezonun sağladığı olumlu etkinin geride kalması, eylül ayının tarihsel olarak borsalar açısından en zayıf dönem olması ve kasım ayındaki ABD ara seçimleri öncesinde artan belirsizlik piyasalar üzerindeki baskıyı güçlendiriyor.

Peters, bu süreçte hisse senetlerinde yüzde 5 ila yüzde 8 arasında yaşanabilecek bir geri çekilmenin yapısal bir bozulma veya ayı piyasasasının başlangıcı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Olası düşüsün bilanço döneminin ardından gerçekleşebilecek sağlıklı bir kar realizasyonu ve düzeltme süreci olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

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