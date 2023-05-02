Altın fiyatları için 3 kritik viraj: Çarşamba, Perşembe ve Cuma’ya dikkat! 2007’den bu yana en yüksek seviye…

Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 1 Mayıs’ın ardından yeni haftaya düşüşle başladı. Bu hafta fiyatlar üzerinde 3 gelişmenin etkili olması bekleniyor. Yarın ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyuracak. Perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası ECB sahneye çıkacak. Cuma günü ise altın fiyatlarını doğrudan etkileyen ABD Nisan ayı istihdam raporu verileri açıklanacak.

FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR

Fed'in, enflasyon ve ekonomik görünüme ilişkin devam eden endişeler karşısında Çarşamba günü faiz oranlarını 25 baz puan daha artırması bekleniyor. Böylece banka arda onuncu faiz artışını gerçekleştirerek gösterge faiz oranını 2007'den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 5 ile yüzde 5,25 arasına çıkaracak. Fiyat baskıları azalırken enflasyon hâlâ Fed'in yıllık hedefi olan yüzde 2'nin oldukça üzerinde seyrediyor.

Fed yetkilileri ve piyasalar, faizlerin gelecekteki seyri konusunda anlaşmazlığa düşerken merkez bankası, faizlerin 2023'e kadar mevcut seviyelerde kalmasını bekliyor. Yatırımcılar ise yıl sonundan önce faiz indirimine gidileceğini tahmin ediyor.

ECB DE ‘FAİZ ARTIŞI’ DEMEYE HAZIRLANIYOR

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Perşembe günü 25 veya 50 baz puanlık bir artışla tekrar faiz artırmaya hazırlanıyor. Nisan ayı tüketici fiyat enflasyonu rakamlarının, yüzde 5'in üzerinde seyreden temel fiyat baskılarının rahatsız edici derecede yüksek kalmaya devam ettiğini teyit etmesi muhtemel. Bunun da daha büyük bir faiz artırımı lehindeki argümanı destekleyecebileceği ifade ediliyor.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ

ABD'de Cuma günü açıklanacak olan Nisan ayı istihdam raporu verilerine göre ekonominin 180.000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Güçlü bir rakam olsa da istihdam artışının ılımlı seyrettiği üst üste üçüncü aya işaret edecek. İşsizlik oranının yüzde 3,6'ya yükselmesi ve ortalama saatlik kazançların sabit kalması bekleniyor.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Bu gelişmeler ışığında ons altın fiyatında 2050 doların üzerine doğru yaşanan hızlı yükselişin ardından başlayan kararsızlık devam ediyor. Bugün altının ons fiyatı 2000 doların biraz altında hareket ediyor. Gram altın fiyatı da 1.239 liradan alıcı ile buluşuyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN EURO/DOLAR PARİTESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan analizde altın fiyatları için, “Altında bir bekle gör süreci olduğunu söylemek mümkün. Bu haftaki Fed ve ECB toplantıları önemli olacak. EUR/USD paritesinin 1.1060 direncini geçmesini sağlayan gelişmeler Ons altının 2072 direncini test etmesini sağlayabilir. Aksi halde 1950 seviyelerine doğru bir gerileme görebiliriz” ifadeleri kullanıldı.



