FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları için 3 kritik viraj: Çarşamba, Perşembe ve Cuma’ya dikkat! 2007’den bu yana en yüksek seviye…

Altın fiyatları için 3 kritik viraj: Çarşamba, Perşembe ve Cuma’ya dikkat! 2007’den bu yana en yüksek seviye…

02.05.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ons altın fiyatı için yaşanan gelişmelere bağlı olarak gram altın fiyatı da hareketli bir grafik sergiliyor. Bu hafta piyasaları 3 önemli gelişme bekliyor. Yarın Fed, Perşembe günü ECB faiz kararını duyuracak. Cuma günü ise ABD istihdam verileri açıklanacak. Fed’in faizleri 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye yükseltmesi beklenirken, altın fiyatlarında euro/dolar paritesindeki hareket yönü belirleyecek.

Altın fiyatları için 3 kritik viraj: Çarşamba, Perşembe ve Cuma’ya dikkat! 2007’den bu yana en yüksek seviye…

Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 1 Mayıs’ın ardından yeni haftaya düşüşle başladı. Bu hafta fiyatlar üzerinde 3 gelişmenin etkili olması bekleniyor. Yarın ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyuracak. Perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası ECB sahneye çıkacak. Cuma günü ise altın fiyatlarını doğrudan etkileyen ABD Nisan ayı istihdam raporu verileri açıklanacak.

1

FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR

Fed'in, enflasyon ve ekonomik görünüme ilişkin devam eden endişeler karşısında Çarşamba günü faiz oranlarını 25 baz puan daha artırması bekleniyor. Böylece banka arda onuncu faiz artışını gerçekleştirerek gösterge faiz oranını 2007'den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 5 ile yüzde 5,25 arasına çıkaracak. Fiyat baskıları azalırken enflasyon hâlâ Fed'in yıllık hedefi olan yüzde 2'nin oldukça üzerinde seyrediyor.
Fed yetkilileri ve piyasalar, faizlerin gelecekteki seyri konusunda anlaşmazlığa düşerken merkez bankası, faizlerin 2023'e kadar mevcut seviyelerde kalmasını bekliyor. Yatırımcılar ise yıl sonundan önce faiz indirimine gidileceğini tahmin ediyor.

iStock-961847288

ECB DE ‘FAİZ ARTIŞI’ DEMEYE HAZIRLANIYOR

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Perşembe günü 25 veya 50 baz puanlık bir artışla tekrar faiz artırmaya hazırlanıyor. Nisan ayı tüketici fiyat enflasyonu rakamlarının, yüzde 5'in üzerinde seyreden temel fiyat baskılarının rahatsız edici derecede yüksek kalmaya devam ettiğini teyit etmesi muhtemel. Bunun da daha büyük bir faiz artırımı lehindeki argümanı destekleyecebileceği ifade ediliyor.

iStock-802143856

ABD İSTİHDAM VERİLERİ

ABD'de Cuma günü açıklanacak olan Nisan ayı istihdam raporu verilerine göre ekonominin 180.000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Güçlü bir rakam olsa da istihdam artışının ılımlı seyrettiği üst üste üçüncü aya işaret edecek. İşsizlik oranının yüzde 3,6'ya yükselmesi ve ortalama saatlik kazançların sabit kalması bekleniyor.

iStock-1141063536

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Bu gelişmeler ışığında ons altın fiyatında 2050 doların üzerine doğru yaşanan hızlı yükselişin ardından başlayan kararsızlık devam ediyor. Bugün altının ons fiyatı 2000 doların biraz altında hareket ediyor. Gram altın fiyatı da 1.239 liradan alıcı ile buluşuyor.

ALTIN

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN EURO/DOLAR PARİTESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan analizde altın fiyatları için, “Altında bir bekle gör süreci olduğunu söylemek mümkün. Bu haftaki Fed ve ECB toplantıları önemli olacak. EUR/USD paritesinin 1.1060 direncini geçmesini sağlayan gelişmeler Ons altının 2072 direncini test etmesini sağlayabilir. Aksi halde 1950 seviyelerine doğru bir gerileme görebiliriz” ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurduÇalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu
Doğal gaz faturasına indirim kararı Resmi Gazete’de: Bir yılda tam 1.800 TLDoğal gaz faturasına indirim kararı Resmi Gazete’de: Bir yılda tam 1.800 TL
Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyorMemuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor
Anahtar Kelimeler:
Altın

En Çok Okunan Haberler

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması

AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması

Türk-İş'ten Hükümete asgari ücret çağrısı: Çözemezseniz...

Türk-İş'ten Hükümete asgari ücret çağrısı: Çözemezseniz...

'Yüzde 50' zam açıklaması! "Memur, emekli ve işçiye..."

'Yüzde 50' zam açıklaması! "Memur, emekli ve işçiye..."

Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!

Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!

Tahsil edilen faturalar iade edilecek

Tahsil edilen faturalar iade edilecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Met Gala'da cesur seçimler! O kostümün içinde kimse tanımadı

Met Gala'da cesur seçimler! O kostümün içinde kimse tanımadı

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.