FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları için çifte rekor tahmini: Saat 15.30’a dikkat! 2.100, 2.150, 2300 dolar… ‘Hızlıca destek verecek’ diyerek uyardılar

Altın fiyatları için çifte rekor tahmini: Saat 15.30’a dikkat! 2.100, 2.150, 2300 dolar… ‘Hızlıca destek verecek’ diyerek uyardılar

04.08.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları bugün de gündemdeki sıcaklığını koruyor. Özellikle son dönemde yurt dışında yaşanan gelişmelerle yön bulan altın fiyatları Kapalıçarşı alış-satış verileri ile yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Bugün gram altın fiyatı kaç TL? Düşecek mi, yükselecek mi? sorularına yanıt arayanlar içinse iki yeni tahmin geldi. Kanadalı banka ons altın için 2100 dolar seviyesini işaret etti. İslam Memiş de, onstaki yükselişin altının gram fiyatına hızlıca destek verebileceğini belirtti.

Altın fiyatları için çifte rekor tahmini: Saat 15.30’a dikkat! 2.100, 2.150, 2300 dolar… ‘Hızlıca destek verecek’ diyerek uyardılar

ABD’nin AAA olan kredi notunun Fitch tarafından AA+’ya düşürülmesinin ardından yatırımcılar yeniden güvenli liman olan altına yöneldi. Son günlerde dolar endeksinin güçlenmesine ek olarak ABD 10 yıllık tahvil faizinin de yükselmesi ile oldukça şiddetli baskılanan ons altın fiyatı haftanın son gününde 1970 dolar sınırında hareket ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yurt içinde dolar kurunda yaşanan yükselişin de etkisi ile 1750 seviyelerine dayanan gram altın fiyatı da bugün 1687 TL’den değerleniyor.

MYNET FİNANS

GRAM ALTIN (28)

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR

Altın için tahminler hızla gelmeye devam ederken, özellikle yıl sonuna yönelik beklentiler şimdiden dile getiriliyor. Ancak öncesinde yatırımcılar bugün saat 15.30’da açıklanacak Temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam raporuna odaklanmış durumda. Ekonominin Temmuz ayında 184 bin istihdam yarattığı ve işsizlik oranının tarihi düşük seviye olan yüzde 3,6’da kaldığı tahmin edilirken, ortalama saatlik kazançların da düşebileceği ihtimalinin olduğu kaydediliyor.

DOLAR (1)

FED’İN YENİ BİR FAİZ ARTIRIMI GÖZ ARDI EDİLMEDİ

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, banka yetkililerinin artık ABD'de resesyon öngörmediğini ve enflasyonun yüksek düzeyde iş kaybı olmadan yüzde 2 hedefine dönme şansının olduğunu söylemişti. Fed, faiz oranını 25 baz puan daha artırarak 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı ve gelecek ekonomik verileri takip edeceğini söyleyerek yeni bir faiz artırımını göz ardı etmedi.

ONS ALTIN (8)

ONS ALTIN İÇİN 2100 DOLAR BEKLENTİSİ

Bu gelişmelerle altın piyasası, devam eden enflasyon ve güçlü ekonomik faaliyetin Fed’in agresif para politikalarını desteklemesi nedeniyle güçlü rüzgarlarla karşı karşıya. Ancak Kanadalı yatırım bankası TD Securities, altının yılın sonuna kadar rekor seviyelere ulaşacağını döyledi. Bankanın Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, son altın raporunda altın fiyatlarının bu yılın sonuna kadar ne olacağına dair beklentileri açıkladı. Malek’e göre, altının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan ons başına 2.100 dolara ulaşması bekleniyor.

ONS ALTIN (13)

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatları için yaptığı açıklamasında, ons altın fiyatında Ağustos ayında beklenen düşüşün gerçekleştiğini vurguladı. Ons altını önemsediğini belirten uzman isim birkaç hafta içerisinde tepki yükselişleri ile altının ons fiyatının 2000 dolar seviyelerine kadar yükselebileceğinin altını çizdi. Bu yıl için 2150-2300 dolar aralığında bir fiyat tahmini yapan Memiş, yatırımcının ons tarafına dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

GRAM ALTIN (2)

Gram altında yaşanan kısa vadeli düşüşlerin kalıcı olmayacağını söyleyen İslam Memiş, 1680-1730 TL seviyelerine dikkat çekti. “Yıl sonunda ise 1800 ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum” şeklinde değerlendirme yapan piyasa uzmanı, “Yatırımcısı 1700 TL altındaki rakamları kısa vade için alım fırsatı olarak değerlendirebilir diye tahmin ediyorum” dedi. Ons altının gram altına hızlıca destek verebileceğini de belirtti.

ALTIN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsiburada, 2023 yılının ilk altı ayının alışveriş trendlerini açıkladıHepsiburada, 2023 yılının ilk altı ayının alışveriş trendlerini açıkladı
TCMB açıkladı: 451 milyon dolarlık altın...TCMB açıkladı: 451 milyon dolarlık altın...
BDDK, Kur Korumalı Mevduat için duyurduBDDK, Kur Korumalı Mevduat için duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Altın

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.