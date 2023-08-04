Altın fiyatları için çifte rekor tahmini: Saat 15.30’a dikkat! 2.100, 2.150, 2300 dolar… ‘Hızlıca destek verecek’ diyerek uyardılar

ABD’nin AAA olan kredi notunun Fitch tarafından AA+’ya düşürülmesinin ardından yatırımcılar yeniden güvenli liman olan altına yöneldi. Son günlerde dolar endeksinin güçlenmesine ek olarak ABD 10 yıllık tahvil faizinin de yükselmesi ile oldukça şiddetli baskılanan ons altın fiyatı haftanın son gününde 1970 dolar sınırında hareket ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yurt içinde dolar kurunda yaşanan yükselişin de etkisi ile 1750 seviyelerine dayanan gram altın fiyatı da bugün 1687 TL’den değerleniyor.

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ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR

Altın için tahminler hızla gelmeye devam ederken, özellikle yıl sonuna yönelik beklentiler şimdiden dile getiriliyor. Ancak öncesinde yatırımcılar bugün saat 15.30’da açıklanacak Temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam raporuna odaklanmış durumda. Ekonominin Temmuz ayında 184 bin istihdam yarattığı ve işsizlik oranının tarihi düşük seviye olan yüzde 3,6’da kaldığı tahmin edilirken, ortalama saatlik kazançların da düşebileceği ihtimalinin olduğu kaydediliyor.

FED’İN YENİ BİR FAİZ ARTIRIMI GÖZ ARDI EDİLMEDİ

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, banka yetkililerinin artık ABD'de resesyon öngörmediğini ve enflasyonun yüksek düzeyde iş kaybı olmadan yüzde 2 hedefine dönme şansının olduğunu söylemişti. Fed, faiz oranını 25 baz puan daha artırarak 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı ve gelecek ekonomik verileri takip edeceğini söyleyerek yeni bir faiz artırımını göz ardı etmedi.

ONS ALTIN İÇİN 2100 DOLAR BEKLENTİSİ

Bu gelişmelerle altın piyasası, devam eden enflasyon ve güçlü ekonomik faaliyetin Fed’in agresif para politikalarını desteklemesi nedeniyle güçlü rüzgarlarla karşı karşıya. Ancak Kanadalı yatırım bankası TD Securities, altının yılın sonuna kadar rekor seviyelere ulaşacağını döyledi. Bankanın Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, son altın raporunda altın fiyatlarının bu yılın sonuna kadar ne olacağına dair beklentileri açıkladı. Malek’e göre, altının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan ons başına 2.100 dolara ulaşması bekleniyor.

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatları için yaptığı açıklamasında, ons altın fiyatında Ağustos ayında beklenen düşüşün gerçekleştiğini vurguladı. Ons altını önemsediğini belirten uzman isim birkaç hafta içerisinde tepki yükselişleri ile altının ons fiyatının 2000 dolar seviyelerine kadar yükselebileceğinin altını çizdi. Bu yıl için 2150-2300 dolar aralığında bir fiyat tahmini yapan Memiş, yatırımcının ons tarafına dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Gram altında yaşanan kısa vadeli düşüşlerin kalıcı olmayacağını söyleyen İslam Memiş, 1680-1730 TL seviyelerine dikkat çekti. “Yıl sonunda ise 1800 ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum” şeklinde değerlendirme yapan piyasa uzmanı, “Yatırımcısı 1700 TL altındaki rakamları kısa vade için alım fırsatı olarak değerlendirebilir diye tahmin ediyorum” dedi. Ons altının gram altına hızlıca destek verebileceğini de belirtti.



