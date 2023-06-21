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Altın fiyatları için dev bankadan tahmin! 2023 yıl sonunda 50 dolar birden düşebilir…

21.06.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Commerzbank yılın ikinci yarısı için altın ve gümüş fiyatı tahminlerini düşürdü. 2023 yıl sonunda 2050 dolar olan beklenti 2000 dolarak çekilirken, gümüş fiyatlarının da 26 dolar seviyesinde olabileceğini öngördü.

Altın fiyatları için dev bankadan tahmin! 2023 yıl sonunda 50 dolar birden düşebilir…

Commerzbank 2023 yılının ikinci yarısı için ons altın fiyatı tahminini 50 dolar indirdi. Banka, 2023 yılı sonu için fiyat beklentisini 2050 dolar/ons seviyesinden 2000 dolara çekti.

GÜMÜŞ DE DÜŞÜŞ POTASINDA

Ons gümüş fiyatı için ise beklentilerini de aşağı yönlü revize eden Commerzbank, üçüncü ve dördüncü çeyrek sonu için 25 ve 27 dolar olan beklentilerini 24 ve 26 dolar/ons seviyesine düşürdü.

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PLATİN FİYATLARINA REVİZE

Platin için üçüncü ve dördüncü çeyrek sonu beklentilerini 50'şer dolar/ons indirerek 1100 ve 1050 dolar olarak belirleyen Commerzbank, 2024 sonunda gümüş fiyatının 30 dolar/ons ve platin fiyatının 1300 dolar/ons olacağını da öngördü.

ALTIN


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