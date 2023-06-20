Altın fiyatları için İslam Memiş 'son fırsat' dedi: Gram altın tahmini herkesi şaşırttı! Önce düşüş sonra 1650 TL rekoru...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın alamayanlar için ‘son alım fırsatı’ uyarısı yaptı. Öte yandan dolar son kapanışını 23.5872 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5410 liradan, satış fiyatı ise 23.6335 liradan işlem görüyor. Yüzde 0,49'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 25.7625 TL'den yapan euro şu anda 25.6455 TL alış ve 25.8797 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 20 Haziran 2023 Salı gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN İÇİN SON FIRSAT

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında düşüş yaşanacağını ifade etti.

Altında yaşanan düşüşün son alım fırsatı yaratacağını vurgulayan uzman isim, zirve seviyeye ilişkin de konuştu.

ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT! UZMAN İSİM UYARDI

Uzman isim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“1488 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Son kez 1400-1450 lira aralığını takip edeceğim. O son kez dediğim süreç perşembe günüdür. Dolar/TL kuru ile düşüşler olabilir. 1481’den çıkış yapan yatırımcısının, 1400-1450 lira aralığından alım fırsatı bulacağını söyleyebilirim. Son kez bu fırsatı sunacağını, hedefin 1550 devamında 1650 lira seviyesi olabileceğini özellikle anımsatmak isterim.”

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (20 HAZİRAN 2023 SALI)

Altın fiyatları, 20 Haziran 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.480,86 TL'den yapan gram altın bugün 1.479,55 TL alış, 1.479,85 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.627,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.387,00 liradan alınıyor, 9.624,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.836.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.718,00 liradan alınıyor, 4.833,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.418,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 20 Haziran itibariyle 2.359,00 liradan alınıyor, 2.416,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 20 Haziran günü 9.378.26 TL alış, 9,577,68 TL satış fiyatından el değiştiriyor.



