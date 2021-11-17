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Altın fiyatları için kritik gün! Gözler bugün açıklanacak Avrupa enflasyon verisinde

17.11.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, geçen hafta son 6 aydaki en hızlı yükselişini kaydederek tüm zamanların en yüksek rakamını görmeye devam ediyor. Gram altın 623 lirayı aştı. Altın yatırımcıları, bugün açıklanacak Avrupa enflasyon verisini de yakından takip edecekler.

Altın fiyatları için kritik gün! Gözler bugün açıklanacak Avrupa enflasyon verisinde

Gram altın yurtdışı ve içerde yükselen kur etkisiyle 623 lira seviyelerine taşındı. İşlemler bugün 618 seviyelerinde geçiyor.

Ons altın dün dolar endeksinde yükselişin hız kazanmasıyla beraber 1857 bandı altına geriledi. Spot altın 1877 seviyesine kadar çıkmıştı.

GÖZLER EURO BÖLGESİ ENFLASYONUNDA

Piyasaların bugünkü en önemli gündemi, saat 13:00'da açıklanacak olan Euro Bölgesi için final enflasyon rakamlarında. Bölgede enflasyon ilk verilerle aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 4,1 artış göstermişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, önümüzdeki dört yıl boyunca merkez bankasını yönetecek kişinin kim olacağına karar vereceği tarih yaklaşırken, Fed yetkilileri arasında yüksek enflasyona nasıl karşılık verileceğine dair tartışmaların hız kazandığı görüldü.

Bu arada ABD Hazine Bakanı Yellen da ABD'nin borç limitine 15 Aralık'ta ulaşacağını tahmin ettiğini belirtti.

Uzmanlar, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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