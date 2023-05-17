Altın fiyatları için kritik uyarı! "Zarar ettirdi" dedi, borsayı işaret etti! 17 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamarı sonrası 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü merak konusu oldu. Uzman isim, Yaz aylarında dolar kurunun 25 TL seviyesini koruyacağını belirtip olarak borsaya girmek için bir fırsat doğduğunu ifade etti. Öte yandan tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü altın fiyatları...

ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT: "3'ÜNCÜ ALTERNATİF YOK!"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılar için kritik öneme sahipo bir uyarıda bulundu.

"Faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor." diyen uzman isim, "Bir politika değişikliğiyle birlikte yeni bir yoruma ihtiyaç olacak. Yaz aylarında dolar kuru 25 lira seviyesini koruyacak." ifadelerini kullandı.

"YATIRIMCININ, KUR KORUMA VE BORSA DIŞINDA YAPACAĞI BİR ŞEY YOK"

Kur korumanın doğru seçim olabileceğini söyleyen Memiş, "Alternatif olarak borsaya girmek için bir fırsat doğdu. Kur koruma ve borsa dışında yatırımcının yapacağı pek bir şey yok." dedi.

"BORSAYA GİRMEK İÇİN EN UYGUN ZAMAN!

Şu an borsaya girmek için uygun bir zemin oluştuğunu belirten İslam Memiş konuşmasına şöyle devam etti:

"GRAM ALTIN ALANA ZARAR ETTİRDİ!"

"Şu anki satışlar normal satış. Orta ve uzun yöndeki beklentim pozitif... Uyarılarım olmuştu. Gram tarafında şu an alınabilir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Piyasalar rahatlamalı. Bundan sonra bakabiliriz. Şu an gram altın alım fırsatı vermedi aksine alana zarar ettirdi. Borsadaki avantajlar devam ediyor."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.261,38 TL'den yapan gram altın bugün 1.263,65 TL alış, 1.263.82 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.147,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.849,00 liradan alınıyor, 9.164,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.594.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.438,00 liradan alınıyor, 4.603,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.290,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Mayıs itibariyle 2.212,00 liradan alınıyor, 2.29

,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 17 Mayıs günü 8.787.55 TL alış, 8,981,04 TL satış fiyatından el değiştiriyor.



