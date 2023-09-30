Altın fiyatları için saniyelik takip! Uzmanlar ‘vazgeçilmez’ diyerek gram altın için tahminde bulundu: ‘2 yol var, önü açık…’

Televizyonda verilen işlenmemiş altın ile kuyumculardaki işlenmiş altın fiyatları arasındaki farktan kaynaklanan sorunu mercek altına alan kuyumcular, tüketicinin işlenmiş altın fiyatına doğru ulaşabilmesi adına mobil uygulama geliştirdi. Kuyumcu ve müşteri arasında yaşanan bu fiyat tartışmasına sonlandırabilecek uygulamanın adı İstanbul Kuyumcular Odası tarafından geliştirilen ‘İKO Fiyat’.

ULUSLARARASI ALTIN FİYATLARININ SANİYELİK DEĞİŞİMİ TAKİP EDİLİYOR

Mayıs ayından bu yana devrede olan uygulamaya ilişkin açıklamada bulunan İKO Başkanı Mustafa Atayık, “Bu fiyatlar uluslararası piyasa fiyatlarının saniyelik değişimine göre ayarlanmıştır. Yani altının onu indi çıktı, dolar indi çıktı. Anında ekrana yansıyor. Televizyonlar uluslararası fiyatı yayınlıyor. Tabi bunun üzerinde işçilik yok, maliyetler, hammaddeler yok. Dolayısıyla vatandaşlar arasında büyük bir problem oluyordu” ifadelerini kullandı.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Uygulama ile il ve ilçe bazlı altın fiyatları takibi yapılabilecek. Bu uygulama ile kuyumcuya gitmeden önce ons altın, çeyrek, yarım, ziynet, 2,5'luk gremse, 22 ayar bilezik, 22 ayar gram altın, 24 ayar gram altın, külçe altın, Cumhuriyet Ata lira,18 ayar, 14 ayar, tam altın, gümüş, ons gümüş, platin ons ve paladyum ons fiyatları anlık olarak takip edilebiliyor.

Esas kaynağın uluslararası fiyatlar olduğunun altını çizeen Atayık, uygulamanın nasıl çalıştığını anlattı. “Her bölge kendi işçiliklerini o fiyatların üzerine ekleyerek ekrana yansıtıyor” dedi.

"YATIRIMCIYI KORUMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ise bir dönem 1 gram altın için alım satım makas farkının 100 TL’yi aştığını anımsatarak, “İstanbul Kuyumcular Odası’nın böyle güvenilir bir fiyat platformu oluşturması yatırımcılar açısından güzel bir rehber olmuş. Her hizmetin bir bedeli vardır. Bunun sonunda küçük farklılıklar oluşacaktır. Ancak çok büyük farklılıkların önüne geçildiği içinde yatırımcı bu noktada korunmuş olacaktır” yorumunda bulundu.

ALTIN VE DOLAR BU HAFTA KAZANDIRDI

Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,66 artışla 1.683 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 kazançla 11.160 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,69 değer kazanarak 27,1660 lira, euronun satış fiyatı yüzde 0,56 yükselişle 28,9830 lira oldu.

“YÜKSELİŞ İÇİN ALTIN FİYATLARININ YOLU AÇIK”

“Altın yaz aylarında uyuduğu bir süreç yaşadı” diyen uzman isim, “Ons altında 2080 dolar seviyelerini görmüştük. Bu hafta 1850 doların altında kapanışlar gördük. O yüzden dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri karşısında bir miktar gerileyen, faiz karşısında eriyen bir altın görüyoruz. Bundan sonraki süreçte ekonomi doğru yönetildiği sürece, enflasyonda düşüş ve peşinden daha riskli varlıklara yönelim görebiliriz dünya üzerinde. İç piyasada ise gram altın 1600-1700 lira aralığında fiyatlanıyor. 1700’ün üzerinde gram altın fiyatının yolu açık diyebiliriz. Ya bu ons altının 2000 ve üzeri seviyeleri görmesi ile gerçekleşir ya da dolar/TL kurunun yükselişi ile gerçekleşebilecek olan bir yol. Zaten dolar/TL’de açıklanan hedeflere bakıldığında yükseliş eğilimi var. Dünyada yeniden bir enflasyonist süreç görülüyor. O yüzden ons altının da yolu açık görünüyor. Gram altın portföylerde bulunabilir. Ama tek enstrümana yatırım yapmak insana kararını sorgulatabilir. Sepet yapmalısınız. Altın da portföyün şu an için vazgeçilmez enstrümanlarından bir tanesi” ifadelerini kullanarak gram altın tahminini de açıklamış oldu.



