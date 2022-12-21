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Altın fiyatları için 'tüm zamanların en yükseği' diyerek rakam verdi: Patlayıcı bir hamle...

21.12.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 1093 liranın üzerine yükselerek rekor kıran gram altın fiyatları şu sıralarda 1088 liradan satışa sunuluyor. Altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yatırımcıların, "Altın ne kadar olacak?" sorusuna uzmanlardan dikkat çeken tahmin geldi. İşte altın fiyatıyla ilgili son tahminler...

Altın fiyatları için 'tüm zamanların en yükseği' diyerek rakam verdi: Patlayıcı bir hamle...

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gram altın fiyatları geçen hafta bin 93 lira ile rekor seviyeyi gördü. Yılı kapatmaya yakın gelecek yıl altın fiyatları yükselecek mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Altın fiyatları, 1.814 dolar civarında seyrediyor. 2022’yi geçen ayın iki yılın en düşük seviyesinden yüzde 11’lik bir yükselişle bitirmeyi planlıyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın da (BoE) geçen hafta sıkılaşma hızını azaltmasına karşın "şahin" duruşlarını koruduğunu söyledi.

Merkez bankalarının kararları ile geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen altının ons fiyatında düşüşlerin sınırlı kaldığına dikkati çeken analistler, açıklanan verilerin ekonomilerde zayıflamaya işaret etmesinin altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

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'FAİZ ARTIRIMLARI ALTIN İÇİN PATLAYICI BİR HAMLEYİ ATEŞLEYECEK”

Portföy yöneticisi ve Avrupa borsasında işlem gören AuAG ESG Altın Madenciliği borsa yatırım fonunun yaratıcısı Eric Strand, 2023 görünümünde bunun altında yeni bir boğa koşusunun başlangıcı olabileceğini dile getirerek, “2023 boyunca altın için tüm zamanların en yüksek seviyesini ve fiyatın 2.100 doların üzerine çıktığında yeni bir sürekli boğa piyasasının başlamasını bekliyoruz” yorumunu yaptı.

Altın talebinin 2022’nin büyük bir kısmında cansız kaldığını belirten Strand, Fed’in agresif para politikası duruşunun sonuna yaklaştığı görüldüğü için altın piyasasının yatırımcı ilgisinde yön değiştirdiğini vurguladı. Strand, “Merkez bankalarının faiz artırımlarına odaklanacakları ve 2023 boyunca güvercin davranacakları kanaatindeyiz. Bu da önümüzdeki yıllarda altın için patlayıcı bir hamleyi ateşleyecek” ifadelerini kullandı.

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Bir başka yorumda ise Dünya Altın Konseyi baş piyasa stratejisti John Reade, Twitter’da yaptığı değerlendirmesinde altının yükselmek için yeri olduğunu söyledi.

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