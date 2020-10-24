Altın fiyatları ne kadar? 24 Ekim Cumartesi altın fiyatları! Altın haftayı nasıl kapattı? Altın fiyatları düşecek mi?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle düğünlere kısıtlamalar getirilmiş olsa da vatandaşların katılacakları organizasyonlar için altın ihtiyaçları devam ediyor. Bu nedenle altın fiyatları düzenli olarak araştırılıyor. Hediyelik altın alacak ya da altına yatırım yapacak olanlar güncel altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. O nedenle özellikle koronavirüs aşısı ile ilgili haberlerin altın fiyatları üzerinde nasıl bir etki bıraktığı merak ediliyor. Dolayısıyla vatandaşlar tarafından en çok çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşecek mi sorusu soruluyor. Peki, merak edilen altın fiyatlarında son durum nasıl? 24 Ekim 2020 cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilip araştırılıyor. Altın haftayı nasıl kapattı? İşte bütün detaylar...
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı dün, bir önceki güne göre %0,70 yükselişle 488,20 TL'den işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün çeyrek altın 791 TL oldu. Cumhuriyet altını ise 3.237 TL'den satıldı. 24 ayar külçe altının gram altın fiyatı ise dün, bir önceki günün kapanışına göre %0,70 azalış gösterdi ve 488,20 TL'den işlem gördü. Peki, 26 Eylül 2020 çeyrek altın fiyatları haftayı nasıl tamamladı? Güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları...
Analistlere göre altın fiyatları konusunda yeni tip koronavirüs aşısıyla ile vakalarla ilgili haber akışı ve jeopolitik gelişmeler takip edilecek.
Gram altının fiyatı kapanışta Kapalıçarşı’da 488,20 TL olarak belirlendi. Gram altın günü 488,20 TL'den kapattı. Bir süredir rekor seviyeleri gören altının ons fiyatı 1900 dolar seviyesinde oldu.
Altın fiyatları konusunda gerçekleşen yükseliş ile beraber çeyrek altın fiyatı şu anda alış fiyatı 786 lira, satış fiyatı 791 lira seviyesinde. Cumhuriyet altını da son olarak alış fiyatı 3.216 lira ve satış fiyatı 3.237 seviyesinde oldu.
Analistler, Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşülen teşvik paketine dair olumlu haber akışının ons altın fiyatını desteklediğini bildiriyor. Yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında da dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edildiği analistler tarafından belirtiliyor. Analistlere göre, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 dolar destek, 1.940 dolar ise direnç olarak öne çıkıyor.
Yatırım amaçlı olarak altın alacak olan vatandaşlar tarafından altın düşecek mi sorusuyla alakalı cevap arayışı sürüyor. Yıl içerisinde ciddi anlamda yükseliş hareketi gözlenen altın fiyatları sebebiyle düğün ya da nikah amacıyla altın alacak olan vatandaşlar da altın fiyatları düşecek mi sorusunun cevabını merak ediyor. Aşı gelişmelerine karşılık altının nasıl bir hareket göstereceği de araştırılıyor. Altında son durum altına yatırım yapanlar ve altın alacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
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