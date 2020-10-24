Altın fiyatları ne kadar? 24 Ekim Cumartesi altın fiyatları! Altın haftayı nasıl kapattı? Altın fiyatları düşecek mi?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle düğünlere kısıtlamalar getirilmiş olsa da vatandaşların katılacakları organizasyonlar için altın ihtiyaçları devam ediyor. Bu nedenle altın fiyatları düzenli olarak araştırılıyor. Hediyelik altın alacak ya da altına yatırım yapacak olanlar güncel altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. O nedenle özellikle koronavirüs aşısı ile ilgili haberlerin altın fiyatları üzerinde nasıl bir etki bıraktığı merak ediliyor. Dolayısıyla vatandaşlar tarafından en çok çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşecek mi sorusu soruluyor. Peki, merak edilen altın fiyatlarında son durum nasıl? 24 Ekim 2020 cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilip araştırılıyor. Altın haftayı nasıl kapattı? İşte bütün detaylar...

Çeyrek altın ne kadar? (24 Ekim 2020 güncel altın fiyatları)

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı dün, bir önceki güne göre %0,70 yükselişle 488,20 TL'den işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün çeyrek altın 791 TL oldu. Cumhuriyet altını ise 3.237 TL'den satıldı. 24 ayar külçe altının gram altın fiyatı ise dün, bir önceki günün kapanışına göre %0,70 azalış gösterdi ve 488,20 TL'den işlem gördü. Peki, 26 Eylül 2020 çeyrek altın fiyatları haftayı nasıl tamamladı? Güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları...