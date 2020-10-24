FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları ne kadar? 24 Ekim Cumartesi altın fiyatları! Altın haftayı nasıl kapattı? Altın fiyatları düşecek mi?

Altın fiyatları ne kadar? 24 Ekim Cumartesi altın fiyatları! Altın haftayı nasıl kapattı? Altın fiyatları düşecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.10.2020 09:34 | Son Güncelleme

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ederken, altın fiyatları ile ilgili hareketlilik ve uzman altın yorumları merakla takip ediliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Şimdi altına yatırım yapanlar ve yapmak isteyenler 24 Ekim 2020 Cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları araştırıyor. Altın haftayı nasıl kapattı? Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Uzmanlara göre altın fiyatları düşecek mi? İşte 24 Ekim Cumartesi altın fiyatları!

Altın fiyatları ne kadar? 24 Ekim Cumartesi altın fiyatları! Altın haftayı nasıl kapattı? Altın fiyatları düşecek mi?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle düğünlere kısıtlamalar getirilmiş olsa da vatandaşların katılacakları organizasyonlar için altın ihtiyaçları devam ediyor. Bu nedenle altın fiyatları düzenli olarak araştırılıyor. Hediyelik altın alacak ya da altına yatırım yapacak olanlar güncel altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. O nedenle özellikle koronavirüs aşısı ile ilgili haberlerin altın fiyatları üzerinde nasıl bir etki bıraktığı merak ediliyor. Dolayısıyla vatandaşlar tarafından en çok çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşecek mi sorusu soruluyor. Peki, merak edilen altın fiyatlarında son durum nasıl? 24 Ekim 2020 cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilip araştırılıyor. Altın haftayı nasıl kapattı? İşte bütün detaylar...

Çeyrek altın ne kadar? (24 Ekim 2020 güncel altın fiyatları)

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı dün, bir önceki güne göre %0,70 yükselişle 488,20 TL'den işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün çeyrek altın 791 TL oldu. Cumhuriyet altını ise 3.237 TL'den satıldı. 24 ayar külçe altının gram altın fiyatı ise dün, bir önceki günün kapanışına göre %0,70 azalış gösterdi ve 488,20 TL'den işlem gördü. Peki, 26 Eylül 2020 çeyrek altın fiyatları haftayı nasıl tamamladı? Güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları...

Analistlere göre altın fiyatları konusunda yeni tip koronavirüs aşısıyla ile vakalarla ilgili haber akışı ve jeopolitik gelişmeler takip edilecek.

Gram altın ne kadar?

Gram altının fiyatı kapanışta Kapalıçarşı’da 488,20 TL olarak belirlendi. Gram altın günü 488,20 TL'den kapattı. Bir süredir rekor seviyeleri gören altının ons fiyatı 1900 dolar seviyesinde oldu.

24 Ekim 2020 Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları konusunda gerçekleşen yükseliş ile beraber çeyrek altın fiyatı şu anda alış fiyatı 786 lira, satış fiyatı 791 lira seviyesinde. Cumhuriyet altını da son olarak alış fiyatı 3.216 lira ve satış fiyatı 3.237 seviyesinde oldu.

Analistler, Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşülen teşvik paketine dair olumlu haber akışının ons altın fiyatını desteklediğini bildiriyor. Yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında da dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edildiği analistler tarafından belirtiliyor. Analistlere göre, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 dolar destek, 1.940 dolar ise direnç olarak öne çıkıyor.

Altın fiyatları düşecek mi?

Yatırım amaçlı olarak altın alacak olan vatandaşlar tarafından altın düşecek mi sorusuyla alakalı cevap arayışı sürüyor. Yıl içerisinde ciddi anlamda yükseliş hareketi gözlenen altın fiyatları sebebiyle düğün ya da nikah amacıyla altın alacak olan vatandaşlar da altın fiyatları düşecek mi sorusunun cevabını merak ediyor. Aşı gelişmelerine karşılık altının nasıl bir hareket göstereceği de araştırılıyor. Altında son durum altına yatırım yapanlar ve altın alacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
'5 bin kişi atanacak''5 bin kişi atanacak'
Dolar yükselecek mi? Dolar alınır mı?Dolar yükselecek mi? Dolar alınır mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta kritik atamalar
Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta kritik atamalar
Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak
Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak
'5 bin kişi atanacak'
'5 bin kişi atanacak'
Mesleki Yeterlilik Belgesi için flaş düzenleme
Mesleki Yeterlilik Belgesi için flaş düzenleme
Değerinden çok ucuza satıyorlar!
Değerinden çok ucuza satıyorlar!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Altın tekrar hareketlendi
Altın tekrar hareketlendi
KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman?
KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman?
Herkes bitti sanıyor...
Herkes bitti sanıyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Palamut fiyatları 20 TL'ye kadar yükseldi
Palamut fiyatları 20 TL'ye kadar yükseldi
Bakan Selçuk duyurdu! Mesleki Yeterlilik Belgesi artık 6 dilde düzenlenecek
Mesleki Yeterlilik Belgesi için flaş düzenleme
TBMM'de kabul edildi! Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak
Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak
Bakan Albayrak duyurdu: 5000 kişi atanacak
'5 bin kişi atanacak'
Karadeniz'de 'Fatih' tespit kuyularını kazacak 'Kanuni' test edecek
Karadeniz'de 'Fatih' tespit kuyularını kazacak 'Kanuni' test edecek
Benzine 12 kuruş indirim geldi
Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.