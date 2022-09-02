FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 Eylül 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 Eylül 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

02.09.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatı ne kadar? ve 2 Eylül tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını sorguluyor. Güncel altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri sıklıkla takip ediliyor. Peki 2 Eylül tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 2 Eylül Cuma 2022 güncel altın kuru fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 Eylül 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından bugün yani 2 Eylül Cuma günü internette sorgulanmaya devam ediyor. Altın fiyatları sıklıkla değişebiliyor. Peki 2 Eylül Cuma 2022 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın kuru fiyatları...

2 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

2 Eylül Cuma günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

altınlar karışık

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 994,86 TL
Gram altın satış: 995,07 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış: 1.637,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.655,00 TL

çeyrek altın

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın alış: 3.265,00 TL
Yarım altın satış: 3.310,00 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış: 6.530,00 TL
Tam altın satış: 6.598,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Cumhuriyet altını alış: 6.656,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.757,00 TL

cumhuriyet altını


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enflasyonda fatura zammı detayıEnflasyonda fatura zammı detayı
Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti
Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın altın ne kadar cumhuriyet altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo ile anlaştı! Yok artık...

Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo ile anlaştı! Yok artık...

4 çocuk annesi kadın eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı: Taşınmak için ev yok

4 çocuk annesi kadın eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı: Taşınmak için ev yok

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Faizsiz, geri ödemesiz 250 bin lira verilecek!

Faizsiz, geri ödemesiz 250 bin lira verilecek!

SGK harekete geçti! Tamamından vazgeçiliyor… Nakdi düzenli sosyal yardım alanlar dikkat!

SGK harekete geçti! Tamamından vazgeçiliyor… Nakdi düzenli sosyal yardım alanlar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.