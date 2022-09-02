Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 Eylül 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından bugün yani 2 Eylül Cuma günü internette sorgulanmaya devam ediyor. Altın fiyatları sıklıkla değişebiliyor. Peki 2 Eylül Cuma 2022 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın kuru fiyatları...

2 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

2 Eylül Cuma günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 994,86 TL

Gram altın satış: 995,07 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış: 1.637,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.655,00 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın alış: 3.265,00 TL

Yarım altın satış: 3.310,00 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış: 6.530,00 TL

Tam altın satış: 6.598,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Cumhuriyet altını alış: 6.656,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.757,00 TL



