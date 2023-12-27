Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 27 Aralık 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 27 Aralık 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün 1.944 TL seviyelerinde başlayan gram altın ve 3.112 TL'den işlem gör çeyrek altın öğleden sonra da seyrini korudu. Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...
Altın fiyatları, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Gram altın 1.943,85 liradan alınıyor, 1.944,20 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını ise 12.981,00 liradan alınıyor, 13.248,00 liradan el değiştiriyor.
Yarım altın 6.495,00 liradan alınıyor, 6.643,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, 3.257,00 liradan alınıyor, 3.322,00 liradan satılıyor.
Tam altın bugün 12.837,90 TL alış, 13.086,92 TL satış fiyatından el değiştiriyor.