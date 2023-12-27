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  4. Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 27 Aralık 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 27 Aralık 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

27.12.2023 07:06 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarında son durum haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.2279 liradan, satış fiyatı ise 29.2527 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 32.3301 TL'den yapan euro ise 32.2651 TL alış ve 32.3952 TL satış fiyatına sahip. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Aralık 2023 Çarşamba günü altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 27 Aralık 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 27 Aralık 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün 1.944 TL seviyelerinde başlayan gram altın ve 3.112 TL'den işlem gör çeyrek altın öğleden sonra da seyrini korudu. Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (27 ARALIK 2023)

Altın fiyatları, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.943,85 liradan alınıyor, 1.944,20 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 12.981,00 liradan alınıyor, 13.248,00 liradan el değiştiriyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 6.495,00 liradan alınıyor, 6.643,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, 3.257,00 liradan alınıyor, 3.322,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın bugün 12.837,90 TL alış, 13.086,92 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN


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