Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 27 Aralık 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 27 Aralık 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün 1.944 TL seviyelerinde başlayan gram altın ve 3.112 TL'den işlem gör çeyrek altın öğleden sonra da seyrini korudu. Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (27 ARALIK 2023)

Altın fiyatları, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.943,85 liradan alınıyor, 1.944,20 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 12.981,00 liradan alınıyor, 13.248,00 liradan el değiştiriyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 6.495,00 liradan alınıyor, 6.643,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, 3.257,00 liradan alınıyor, 3.322,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın bugün 12.837,90 TL alış, 13.086,92 TL satış fiyatından el değiştiriyor.







