Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 4 Eylül 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları internet üzerinden en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle sonbahar ayının sonuna kadar sık sık bakılan altın fiyatlarının güncel değişiminin takip edilmesi gerekiyor. Altın fiyatları sıklıkla değişebiliyor. Peki 4 Eylül Pazar 2022 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın kuru fiyatları...

4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 1.001,73 TL

Gram altın satış: 1.002,68 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış: 1.648,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.666,00 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın alış: 3.286,00 TL

Yarım altın satış: 3.333,00 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış: 6.572,00 TL

Tam altın satış: 6.644,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.732,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.834,00 TL



