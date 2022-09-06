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Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 Eylül 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

06.09.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından bugün yani 6 Eylül Salı günü internette sorgulanmaya devam ediyor. Altın fiyatları sıklıkla değişebiliyor. Peki 6 Eylül Salı 2022 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın kuru fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 Eylül 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatı ne kadar? ve 6 Eylül tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını sorguluyor. Güncel altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri sıklıkla takip ediliyor. Peki 2 Eylül tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 6 Eylül Salı 2022 güncel altın kuru fiyatları...

6 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

6 Eylül Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

ALTINLAR

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 1.005,83 TL
Gram altın satış: 1.006,02 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış: 1.656,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.673,00 TL

çeyrek altın

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın alış: 3.301,00 TL
Yarım altın satış: 3.347,00 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış: 6.602,00 TL
Tam altın satış: 6.670,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.731,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.833,00 TL

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