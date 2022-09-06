Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 Eylül 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatı ne kadar? ve 6 Eylül tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını sorguluyor. Güncel altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri sıklıkla takip ediliyor. Peki 2 Eylül tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 6 Eylül Salı 2022 güncel altın kuru fiyatları...

6 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

6 Eylül Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 1.005,83 TL

Gram altın satış: 1.006,02 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış: 1.656,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.673,00 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın alış: 3.301,00 TL

Yarım altın satış: 3.347,00 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış: 6.602,00 TL

Tam altın satış: 6.670,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.731,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.833,00 TL



