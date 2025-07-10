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Altın fiyatları ne kadar oldu? (10 Temmuz 2025 Perşembe) Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı...

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 286 liradan işlem görüyor. İşte 10 Temmuz 2025 Perşembe güncel gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı...

Altın fiyatları ne kadar oldu? (10 Temmuz 2025 Perşembe) Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı...

Altının gram fiyatı, dün günü yüzde 0,39 kazançla 4 bin 267 liradan tamamladı.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (10 Temmuz 2025 Perşembe) Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı... 1

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 4 bin 286 lira seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (10 Temmuz 2025 Perşembe) Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı... 2

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Çeyrek altın 7 bin 179 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 966 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (10 Temmuz 2025 Perşembe) Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı... 3

ONS ALTINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 329 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (10 Temmuz 2025 Perşembe) Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı... 4

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesi varlık fiyatları üzerinden etkili oluyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (10 Temmuz 2025 Perşembe) Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı... 5

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, Fed tutanaklarında enflasyonun ılımlı olabileceğinin belirtilmesinin ardından yüzde 4,42'den, yüzde 4,34 seviyelerine geriledi.

Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemenin dolardaki yükselişi sınırladığını ve bunun da altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (10 Temmuz 2025 Perşembe) Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı... 6

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 250 dolar seviyesinin destek, 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.280,54
4.280,97
% 0.34
10:46
Ons Altın / TL
133.030,04
133.048,71
% 0.26
11:01
Ons Altın / USD
3.320,43
3.320,78
% 0.21
11:01
Çeyrek Altın
6.848,86
6.999,38
% 0.34
10:46
Yarım Altın
13.654,92
13.998,76
% 0.34
10:46
Ziynet Altın
27.395,46
27.911,89
% 0.34
10:46
Cumhuriyet Altını
28.226,00
28.652,00
% -0.34
17:05
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını altın fiyatları
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