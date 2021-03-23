Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Mart anlık gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Bir süredir aynı seviyelerde ilerleyen altın fiyatlarında, 21 Mart Pazar gecesi başlayan hareketlilik hala etkilerini sürdürüyor. Altın almak isteyen yatırımcılar, altın fiyatlarının son durumunu merak ediyor. Peki gram, çeyrek, yarım altın fiyatları 23 Mart günü ne kadar oldu?
23 MART ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 438,35 TL
SATIŞ: 438,43 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 701,36 TL
SATIŞ: 716,83 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1,397 TL
SATIŞ: 1,433 TL
ZİYNET ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 2,804 TL
SATIŞ: 2,857 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2,805 TL
SATIŞ: 2,858 TL
ATA ALTINI FİYATLARI
ALIŞ: 2,878 TL
SATIŞ: 2,953 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum