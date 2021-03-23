Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Mart anlık gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Bir süredir aynı seviyelerde ilerleyen altın fiyatlarında, 21 Mart Pazar gecesi başlayan hareketlilik hala etkilerini sürdürüyor. Altın almak isteyen yatırımcılar, altın fiyatlarının son durumunu merak ediyor. Peki gram, çeyrek, yarım altın fiyatları 23 Mart günü ne kadar oldu?