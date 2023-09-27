Altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Eylül 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları canlı takip ekranı!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 27 Eylül 2023m Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan dolar son kapanışını 27.2693 TL 'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.2664 liradan, satış fiyatı ise 27.2724 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.12'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 28.8232 TL'den yapan euro şu anda 28.8103 TL alış ve 28.8363 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 27 Eylül 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (27 EYLÜL 2023)

Altın fiyatları, 27 Eylül 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.663,31 TL üzerinden yapan gram altın 1.664,74 liradan alınıyor, 1.664,90 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.158,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.043,00 liradan alınıyor, 11.161,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.602.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.538,00 liradan alınıyor, 5.604,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.801,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Eylül itibarıyla 2.763,00 liradan alınıyor, 2.804,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 27 Eylül günü 10.950.53 alış, 11.163.52 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

