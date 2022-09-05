Altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 5 Eylül Pazartesi günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. Peki 5 Eylül tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Eylül Pazartesi gününün güncel altın fiyatları...

5 EYLÜL GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

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Altın fiyatları 5 Eylül Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

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Önceki kapanışını 1.002,68 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.002,61 lira satış fiyatı 1.002,79 liradan işlem görüyor.

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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

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Önceki kapanışını 6.592,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.562,00 TL satış fiyatı 6.642,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.307,00 TL'den yapan yarım altın, 3.283,00 TL alış 3.335,00 TL satış fiyatına sahip.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

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Çeyrek altın, son kapanışını 1.653,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Eylül itibariyle 1.646,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.667,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

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Tam altın alış fiyatı: 6.566,00 TL

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Tam altın fiyatı: 6.644,00 TL

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