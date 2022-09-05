Altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 5 Eylül Pazartesi günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. Peki 5 Eylül tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Eylül Pazartesi gününün güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 5 Eylül Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.002,68 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.002,61 lira satış fiyatı 1.002,79 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.592,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.562,00 TL satış fiyatı 6.642,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.307,00 TL'den yapan yarım altın, 3.283,00 TL alış 3.335,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.653,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Eylül itibariyle 1.646,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.667,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.566,00 TL
Tam altın fiyatı: 6.644,00 TL
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