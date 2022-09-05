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Altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı...

05.09.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri 5 Eylül 2022 Pazartesi günü, yani haftanın ilk iş gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonunu sebebiyle birçok kişi kuyumculara gidiyor. Anlık altın alış satış fiyatları da her gün ekseriyetle araştırılıyor. Peki, "5 Eylül tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?" İşte 5 Eylül 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 5 Eylül Pazartesi günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. Peki 5 Eylül tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Eylül Pazartesi gününün güncel altın fiyatları...

5 EYLÜL GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI


Altın fiyatları 5 Eylül Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?


Önceki kapanışını 1.002,68 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.002,61 lira satış fiyatı 1.002,79 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?


Önceki kapanışını 6.592,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.562,00 TL satış fiyatı 6.642,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.307,00 TL'den yapan yarım altın, 3.283,00 TL alış 3.335,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?


Çeyrek altın, son kapanışını 1.653,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Eylül itibariyle 1.646,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.667,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?


Tam altın alış fiyatı: 6.566,00 TL

Tam altın fiyatı: 6.644,00 TL

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