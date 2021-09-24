Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Eylül Cuma gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları!

Merkez Bankası’nın faiz kararından önce yatay bir seyir izleyen altın fiyatları, 24 Eylül 2021 Cuma haftanın son işlem gününde dünkü kapanışına paralel serviyelerde işlem görüyor. İşte 24 Eylül gram, çeyrek ve yarım fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı 493 Türk lirasından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 24 Eylül 2021 Cuma günü 800,90 Türk lirasında yer alırken satış fiyatı da 815,10 Türk lirasından konumlanmış durumda.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde alış hem de satış fiyatı 3 bin Türk lirasının üstüne çıkan Cumhuriyet altınının alış fiyatı 3 bin 184,70 Türk lirası, satış fiyatı da 3 bin 247,70 Türk lirası…

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı bugün bin 600,90 Türk lirasında yer alırken, satış fiyatı da bin 629,10 Türk lirasında bulunuyor.

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 444,54 Türk lirası, satış fiyatı ise 447,65 Türk lirasından işlem görüyor.



