FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Eylül Cuma gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları!

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Eylül Cuma gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları!

24.09.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır yatay seviyede seyreden altın fiyatları, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından yükselişe geçti. Döviz kurlarıyla paralel olarak yönünü yukarı çeviren gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları, ani yükselişler yaşadı.

Merkez Bankası’nın faiz kararından önce yatay bir seyir izleyen altın fiyatları, 24 Eylül 2021 Cuma haftanın son işlem gününde dünkü kapanışına paralel serviyelerde işlem görüyor. İşte 24 Eylül gram, çeyrek ve yarım fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı 493 Türk lirasından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 24 Eylül 2021 Cuma günü 800,90 Türk lirasında yer alırken satış fiyatı da 815,10 Türk lirasından konumlanmış durumda.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde alış hem de satış fiyatı 3 bin Türk lirasının üstüne çıkan Cumhuriyet altınının alış fiyatı 3 bin 184,70 Türk lirası, satış fiyatı da 3 bin 247,70 Türk lirası…

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı bugün bin 600,90 Türk lirasında yer alırken, satış fiyatı da bin 629,10 Türk lirasında bulunuyor.

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 444,54 Türk lirası, satış fiyatı ise 447,65 Türk lirasından işlem görüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal gaza yüzde 30-35 zam gelebilir!Doğal gaza yüzde 30-35 zam gelebilir!
Merakını gidermek için başladı, şimdi bırakamıyor!Merakını gidermek için başladı, şimdi bırakamıyor!
Vergi kanunları haftaya TBMM'de!Vergi kanunları haftaya TBMM'de!
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

ABD'de dikkat çeken açıklama: Son büyük varyant olabilir

ABD'de dikkat çeken açıklama: Son büyük varyant olabilir

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Uzman isim faiz kararını değerlendirdi!

Uzman isim faiz kararını değerlendirdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

Ünlü Yatırım Holding banka kurmak için başvuru yaptı

Ünlü Yatırım Holding banka kurmak için başvuru yaptı

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.