Altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Uzmanlardan altın yorumu ve tahminleri!

Son üç gündür spot altının değer kaybetmesi yatırımcıları endişelendirdi. Altın fiyatları düşer mi araştıran yatırımcılar gözlerini uzmanların altın yorumlarına çevirdi. Jackson Hole sempozyumu öncesi Fed yorumları aşağı yönde hareket etti. Altın, hem kısa hem de orta vadede iyi bir pozisyon aldığını belirten uzmanlar altın fiyatlarına dair yorumlar yaptı. Peki altın fiyatları yükselir mi? Bir süredir hareketli günler geçiren altının ne olacağı merak ediliyor. ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ? Jackson Hole sempozyumu öncesi altın fiyatları için yorumlar gelmeye başladı. Fed yorumlarının öncesinde uzmanlardan gelen altın tahminleri aşağı yönde oldu. Altın fiyatları, piyasaların dikkatlerini yıllık Jackson Hole sempozyumu sırasında Fed'den gelebilecek bir sonraki "olası önemli politika adımına" ilişkin yorumlara çevirmeleri ile birlikte aşağı yönde hareket etti. Altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte gümüş fiyatları da kayıplarını dördüncü güne taşıdı. Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 0.6 düşerek ons başına 26.3717 dolara indi ve kayıplarını dördüncü güne taşıyarak Mart ayından bu yana en uzun günlük düşüş serisini gerçekleştirmeye yöneldi. Altın fiyatları düşer mi araştıran ve güvenilir liman olarak gördükleri altına yatırım yapmak isteyenler Jackson Hole sempozyumundan gelecek fed kararlarını takip ediyor. Peki altın fiyatları tekrar yükselir mi?

UZMANLARDAN ALTIN TAHMİNLERİ Koronavirüs salgını ile başlayan küresel krizde kıymetli madenlerden altını güvenilir liman ve bozdurulacak para olarak gören yatırımcılar, altın fiyatlarının kısa ve uzun vadede nasıl olacağını tartışıyor. Sprott Inc. CEO'su Peter Grosskopf hazırladığı bir raporda koronavirüs ile birlikte ekonomik ve parasal teşviklere dikkat çekerek, altının kısa ve uzun vadede orta vade bazında, risksiz muadili ABD Hazine tahvilleri ile karşılaştırıldığında iyi pozisyon almış durumda yorumunu yaptı. Grosskopf altının ons fiyatını merak edenler için de bir altın tahmini yaptı;"Altın fiyatları 2,000'li seviyelerin ortalarına doğru yönelmeli," dedi. Peki altın fiyatları yükselir mi? İşte Bloomberg Intelligence kıdemli analisti Daniel Kang'ın altın yorumu.. ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ? Jerome Powell sempozyumu bu perşembe yapılacak ve görüşler açıklanacak. Fed yorumlarından önce Bloomberg Intelligence kıdemli analisti Daniel Kang altın fiyatları tahminini bir notla bildirdi. Altın fiyatları yükselir mi araştıranlar için Bloomberg Intelligence kıdemli analisti Daniel Kang'ın altın fiyatı yorumu şöyle; "Altın fiyatları kısa vadede 2,000 dolar civarında konsolide olurken, metal güvenli liman özelliğinden, negatif reel faizlerden ve dolardaki değer kaybından dolayı iyi destek bulmaya devam ediyor" dedi. Altın fiyatları ne olacak merak edenler şimdi de Perşembe günü gelecek fed yorumlarına çevirdi.