Altın fiyatları ne olur? Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Altın fiyatlarının, 2020 ve 2021 boyunca yatırımcıların artan güvenli liman talebine karşın dolardaki yüksek seyir ve zayıf fiziki talep ile dengelenmesi, son zamanlarda gördüğü yüksek seviyelerin altında kalması bekleniyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı koronavirüs salgınının küresel piyasaları sarsması ve merkez bankalarının parasal destek adımları açıklamalarıyla bu yıl yüzde 10'dan fazla artış gösterdi ve 14 Nisan'da yaklaşık yedi buçuk yılın en yüksek seviyesi olan 1,746.50 dolara ulaştı.

Genellikle ekonomik kargaşa dönemlerinde güvenli tasarruf aracı olarak talep gören altın, merkez bankalarının gevşeme adımlarından destek buluyor. Merkez bankalarının gevşeme adımları tahvil getirilerini aşağı çekerken, diğer varlıkların değerini düşürerek enflasyon endişesini artırıyor ve böylece altını daha cazip hale getiriyor.

Reuters'ın bu ay 37 analist ve işlemci arasında yaptığı anket, altın fiyatları için medyan tahminin 2020'de ortalama 1,639 dolar ve 2021'de 1,655 dolar olduğunu gösterdi.