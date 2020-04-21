FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları ne olur? Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Altın fiyatları ne olur? Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2020 10:29 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarının, 2020 ve 2021 boyunca yatırımcıların artan güvenli liman talebine karşın dolardaki yüksek seyir ve zayıf fiziki talep ile dengelenmesi, son zamanlarda gördüğü yüksek seviyelerin altında kalması bekleniyor. Reuters'ın bu ay 37 analist ve işlemci arasında yaptığı anket, altın fiyatları için medyan tahminin 2020'de ortalama 1,639 dolar ve 2021'de 1,655 dolar olduğunu gösterdi.

Altın fiyatları ne olur? Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Altın fiyatlarının, 2020 ve 2021 boyunca yatırımcıların artan güvenli liman talebine karşın dolardaki yüksek seyir ve zayıf fiziki talep ile dengelenmesi, son zamanlarda gördüğü yüksek seviyelerin altında kalması bekleniyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı koronavirüs salgınının küresel piyasaları sarsması ve merkez bankalarının parasal destek adımları açıklamalarıyla bu yıl yüzde 10'dan fazla artış gösterdi ve 14 Nisan'da yaklaşık yedi buçuk yılın en yüksek seviyesi olan 1,746.50 dolara ulaştı.

Genellikle ekonomik kargaşa dönemlerinde güvenli tasarruf aracı olarak talep gören altın, merkez bankalarının gevşeme adımlarından destek buluyor. Merkez bankalarının gevşeme adımları tahvil getirilerini aşağı çekerken, diğer varlıkların değerini düşürerek enflasyon endişesini artırıyor ve böylece altını daha cazip hale getiriyor.

Reuters'ın bu ay 37 analist ve işlemci arasında yaptığı anket, altın fiyatları için medyan tahminin 2020'de ortalama 1,639 dolar ve 2021'de 1,655 dolar olduğunu gösterdi.

Tahminler, Ocak ayındaki ankete göre daha da yükseldi. Ancak yine de anket verileri yaşanan bu artışların ardından yükseliş eğiliminin durabileceğini gösteriyor. Ocak ayındaki ankette altın fiyatlarının bu yıl ortalama 1,546 dolar ve 2021'de 1,600 dolar olması bekleniyordu.

Analistlerin açıklamasına göre, altın diğer para birimlerine sahip alıcılar için altını daha maliyetli hale getiren güçlü seyreden dolar ve birçok tüketicinin tecrit altında kaldığı ve gelirini kaybettiği Hindistan ve Çin gibi yerlerde azalan taleple baskılanabilir.

Finansal piyasaların tekrar düşmesi ve yatırımcıların ayakta kalabilmek için daha fazla likit varlığa para yatırmaları gerekmesi halinde fiyatlar da kırılgan olabilir.

Standard Chartered analisti Suki Cooper, "Fiyatların güvenli liman akışları ve likidite ihtiyaçları arasında bir savaşta kalmasını bekliyoruz" dedi.

Cooper düşük tahvil getirileri ve daha fazla ekonomik destek tedbiri beklentisinin altına olan talebi uzun vadede sürdürebileceğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...
Sudan bahanelerle işte çıkarılan işçiye müjdeSudan bahanelerle işte çıkarılan işçiye müjde
SGK'ya ödenen sigorta paraları geri alınabilir!SGK'ya ödenen sigorta paraları geri alınabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın, çeyrek,

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Bankalar koronavirüs destek paketlerini açıkladı! 6 ay ödemesiz kredi...

Bankalar koronavirüs destek paketlerini açıkladı! 6 ay ödemesiz kredi...

Dolarda yükseliş sürüyor!

Dolarda yükseliş sürüyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı!

İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı!

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor

Merkez Bankası ne yacapak?

Bakan Albayrak duyurdu: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı

Bakan Albayrak duyurdu: Tarihi bir istihdam hamlesi

Pastırmanın dilim fiyatı 3 TL oldu

Dilim fiyatı 3 TL! Satışlar yüzde 95 düştü

Benzinde 8 kuruş indirim yolda

Akaryakıtta indirim!

Bakan Karaismailoğlu: Havacılıkta bilet iadeleri garanti altına alındı

Bakan duyurdu! 6 ay içinde kullanılabilecek

Sudan bahanelerle işte çıkarılan işçiye müjde

Sudan bahanelerle işte çıkarılan işçiye müjde

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.