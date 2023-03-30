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Altın fiyatları rekor kırarken İslam Memiş'ten dikkat çeken öneri! Ucuz altın almanın yollarını açıkladı: İşte 5 formül...

30.03.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları rekor seviyelerden düşüşüne devam ediyor. Ons altın dün 1.963 dolara, gram altın ise 1.198 liraya geriledi. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını yatırımcılar tarafından en çok araştırılan konular arasına girerken Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir yorum geldi. Memiş ucuz altın almanın formüllerini 5 maddede sıraladı. İşte haberin detayları...

Altın fiyatları rekor kırarken İslam Memiş'ten dikkat çeken öneri! Ucuz altın almanın yollarını açıkladı: İşte 5 formül...

Altın fiyatları küresel bankacılık sisteminde yaşanan endişelerin ardından güvenli liman olarak tercih edilmesinin ile hızlı yükselişlerin etkisindeydi. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana ilk kez 2.000 doları aşan altın fiyatları düşüşe geçmişti.

Bankacılık krizinin Silicon Valley Bank’ın satın alınması ve başka bankaların da yüksek risk altında olmadığı izleniminin egemen olması ve bir bankacılık krizinin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğine dair korkuların giderek azalması, yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri altına yönelimini şimdilik durdurarak fiyatların aşağı çekilmesine neden oldu. Ons altın fiyatı dün 1.963 dolara kadar geriledi. Ons altından destek bularak 1.250 TL’ye yaklaşıp rekor seviyeleri gören gram altın ise 1.200 TL’nin altına geldi.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altın gram fiyatı 1.212 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.990 lira, Cumhuriyet altını da 8.050 liradan satılıyor. Ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 1.984 dolardan alıcı buluyor.

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FED’İN FAİZ KARARI NETLEŞİYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler güç kaybetmeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın mayısta yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz arttırılması ve yüzde 60 ihtimalle politika faizinin sabit tutulması bekleniyor.

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“FED POLİTİKASI ALTINI YILIN İLERLEYEN ZAMANLARINDA DESTEKLEYECEK”

ING’deki ekonomistler fiyatlarda kısa vadeli bir gerileme öngörürken, sarı metalin yılın ikinci yarısında güçlenmesini bekliyor. Bu doğrultuda ekonomistler, şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Fed politikasının orta vadede altın için anahtar olması muhtemel. Mayıs ayında, Fed fon aralığını yüzde 5-5,25’te bırakacak olan 25 baz puanlık son bir artış öngörüyoruz. Faiz indirimleri muhtemelen 2023’ün 2. yarısının teması olacak. Fed’in dördüncü çeyrekte faiz oranını 75 baz puan indireceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca, reel getirilerin yılın ilerleyen zamanlarında daha düşük politika faizlerini takip etmesini bekliyoruz. Bu da altın fiyatı için destekleyici olacaktır.”

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Ekonomistler altın fiyatlarının dördüncü çeyrekte ortalama 2.000 dolar olmasını bekliyor. Bununla ilgili varsayımlarda ekonomistler, bankacılık sektöründe daha fazla bozulma beklemezken ve Fed’in bu yılın sonlarına doğru faiz indirimlerine başlayacağını tahmin ediyor.

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İSLAM MEMİŞ'TEN ALTINI DAHA UCUZA ALMANIN FORMÜLLERİ

Peki altın almalı mı, satmalı mı? Ucuz altın nereden alınır? Tüm bu sorulara Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yanıt verdi. Uzman isim ucuz altın almak için formülleri açıklarken, "Kullanışlı bir yatırım aracı olarak görülen sertifikalı altın alım satım işlemlerinde komisyon ödeme gibi ek masraf söz konusu olmuyor. Yüzde sıfır stopaj fırsatı sunmasının yanı sıra kolay saklanabilir ve kullanıcı dostu özelliği ile uzmanlar tarafından öneriliyor" şeklinde öneride bulundu.

"Altın madenden çıkarıldığında saf hali ile satışa sunulabiliyor. Som altın henüz işlenmemiş hali ile çok daha ucuz bir fiyata alınabiliyor. Ancak bu şekilde almak için kilo ile satın almanız gerekir. Som altın satın aldıktan sonra kuyumcularla anlaşarak bunları işleyebilir ve kar elde edebilirsiniz" diyen İslam Memiş, şunları dile getirdi:

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"Öte yandan İstanbul Kapalıçarşı, İstanbul Harem, Altın madenciliği yapan şirketlerden som altın ve İnternet e-ticaret sitelerinden toptan altın alınabiliyor. Bu gibi alımlarda altının miktarına göre indirimli fiyatlar uygulanabiliyor. İran’dan gelen ucuz altınlar için Van ilin de tercih seçenekleri arasında yer alıyor. Hurda altın diğerlerine göre çok daha uyguna satın alınabilen bir tür. Bunun nedeni ise henüz işçiliğin uygulanmamış olması. Vatandaşların kuyumculara sattıkları altın hurda fiyatından satın alınarak atölyelerde yeniden işlenir."

KUYUMCU MU, BANKA MI?

Bankadan mı yoksa kuyumcudan mı altın almanın daha doğru olacağına ilişkin de değerlendirmede bulunan Uzman İsim, "Bankada ya da kuyumcudan altın almaya karar vermek için yatırımın süresi dikkate alınıyor. Eğer uzun vadeli bir yatırım düşünülüyorsa bunun için kuyumcu tercih edilir. Ancak alı satım yapılacaksa bankada almak daha karlı olur." ifadelerini kullandı.

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